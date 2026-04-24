Oglasno sporočilo

Filharmonični klasični koncerti koncert Slovenska filharmonija noad PR članek

Spomin na Piso

Slovenski filharmoniki vabijo na navdušujoč koncert abonmaja Filharmonični klasični koncerti

Orkester in Zbor Slovenske filharmonije sta pred tremi leti v znameniti stolnici v Pisi mednarodno občinstvo navdušila na koncertu pod taktirko izjemnega Trevorja Pinnocka, zato sta zdaj britanskega dirigenta povabila še v Ljubljano – v abonmaju Filharmonični klasični koncerti bosta pod njegovim vodstvom v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma nastopila v četrtek, 7. maja 2026, in v petek, 8. maja 2026.

Trevor Pinnock | Foto: Gerard collett Trevor Pinnock Foto: Gerard collett

Koncert bo slavnostno odprl vokalno-instrumentalni Te Deum v C-duru, Hob. XXIIIc:2 Josepha Haydna, ki je nastal po naročilu cesarice Marije Terezije Burbonsko-Neapeljske. Ta je strastno podpirala glasbeno umetnost, še posebej rada je imela prav Haydnove skladbe, pri izvedbah katerih je včasih tudi sama sodelovala kot pevka.

V nadaljevanju koncerta bo Orkester Slovenske filharmonije izvedel Mozartovo Simfonijo št. 25 v g-molu, KV 183, ki jo je ta glasbeni genij napisal pri rosnih sedemnajstih letih, njeni uvodni takti pa so med drugim odmevali tudi na začetku z oskarjem nagrajenega filma Amadeus Miloša Formana.

Lauryna Bendžiūnaitė | Foto: Ronan Collett Lauryna Bendžiūnaitė Foto: Ronan Collett

Višek večera bo zagotovo mogočna Simfonija št. 2 v B-duru, op. 52, "Slavospev" Felixa Mendelssohna Bartholdyja. Na koncertu bo zazvenela v izvedbi Orkestra in Zbora Slovenske filharmonije ter Mešanega pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana, ki se jim bodo na odru Gallusove dvorane pridružili še trije izvrstni pevski solisti, sopranistki Lauryna Bendžiūnaitė in Mojca Bitenc Križaj ter švicarski tenorist Mauro Peter.

Mojca Bitenc Križaj | Foto: Rok Deželak Mojca Bitenc Križaj Foto: Rok Deželak

Vljudno vabljeni na večer največjih glasbenih mojstrovin!

Vstopnice lahko kupite prek spleta ali na blagajni Cankarjevega doma (Prešernova cesta 10, podhod Maxija, 1000 Ljubljana), ki je odprta vsak delavnik od 11. do 13. in od 15. do 17. ure ter uro pred koncertom (T 01 24 17 299, E vstopnice@cd-cc.si).

Naročnik oglasnega sporočila je Slovenska filharmonija.

Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.