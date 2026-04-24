Slovenski filharmoniki vabijo na navdušujoč koncert abonmaja Filharmonični klasični koncerti

Orkester in Zbor Slovenske filharmonije sta pred tremi leti v znameniti stolnici v Pisi mednarodno občinstvo navdušila na koncertu pod taktirko izjemnega Trevorja Pinnocka , zato sta zdaj britanskega dirigenta povabila še v Ljubljano – v abonmaju Filharmonični klasični koncerti bosta pod njegovim vodstvom v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma nastopila v četrtek, 7. maja 2026, in v petek, 8. maja 2026.

Trevor Pinnock

Koncert bo slavnostno odprl vokalno-instrumentalni Te Deum v C-duru, Hob. XXIIIc:2 Josepha Haydna, ki je nastal po naročilu cesarice Marije Terezije Burbonsko-Neapeljske. Ta je strastno podpirala glasbeno umetnost, še posebej rada je imela prav Haydnove skladbe, pri izvedbah katerih je včasih tudi sama sodelovala kot pevka.

V nadaljevanju koncerta bo Orkester Slovenske filharmonije izvedel Mozartovo Simfonijo št. 25 v g-molu, KV 183, ki jo je ta glasbeni genij napisal pri rosnih sedemnajstih letih, njeni uvodni takti pa so med drugim odmevali tudi na začetku z oskarjem nagrajenega filma Amadeus Miloša Formana.

Lauryna Bendžiūnaitė

Višek večera bo zagotovo mogočna Simfonija št. 2 v B-duru, op. 52, "Slavospev" Felixa Mendelssohna Bartholdyja. Na koncertu bo zazvenela v izvedbi Orkestra in Zbora Slovenske filharmonije ter Mešanega pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana, ki se jim bodo na odru Gallusove dvorane pridružili še trije izvrstni pevski solisti, sopranistki Lauryna Bendžiūnaitė in Mojca Bitenc Križaj ter švicarski tenorist Mauro Peter.

Mojca Bitenc Križaj

