Oven

Na čustvenem področju se boste oprijeli nekega trhlega upanja, vendar je to največ, kar v tem trenutku lahko naredite. Kljub vsemu skušajte ostati kar se da realni, da razočaranje ne bo preveliko. V službi vas bodo postavili pred nove izzive. Nikar se ne prestrašite. Z njimi boste pridobili dragocene izkušnje.

Bik

Danes je čas za spremembe, zato naj vas nikar ne bo strah v življenje priklicati vsega tistega, kar si že dolgo želite. Bodite pogumni in verjemite, da se vam bodo vaša mala tveganja bogato obrestovala. Vaše misli naravnajte na pozitivno in prav takšni bodo v tem primeru tudi vaši rezultati.

Dvojčka

Kar naenkrat boste spremenili svojo odločitev, zato boste poželi neodobravanje. Imejte hrbtenico in stojte za svojim mnenjem. Še posebej, če se bo vse skupaj nanašalo na poslovno področje, se vam zaradi tega obetajo težave. Nikakor pa ne pričakujte, da vam bo kdorkoli sledil.

Rak

Dan bo za vas nadvse pozitiven. Česarkoli se boste lotili, vam bo uspelo in zato boste zadovoljni. Ne glede na to, da boste imeli sprva nekaj težav z negotovostjo in neodločnostjo, boste dan zaključili uspešno. Prisluhnili boste namreč svoji intuiciji, ki vas bo popeljala skozi dan. Prepustite se ji.

Lev

V sebi imate precej potlačene jeze, za katero bi morali najti način, da jo izrazite, saj v nasprotnem primeru lahko škodujete sebi in tudi ostalim. Danes je sicer nadvse primeren dan, da se posvetite gmotnim zadevam, z malo sreče pa boste sklenili nek nadvse produktiven dogovor.

Devica

Samski boste danes preveč razmišljali o romantiki in čustvih. Ni nujno, da v vsaki osebi iščete potencialnega partnerja. Ne bi bilo slabo, če bi se s kom pogovarjali le zaradi zanimivih zgodb, ki jih lahko pove. Vezani pa boste danes povsem sproščeni in zadovoljni ob svojem partnerju, zato boste želeli večer preživeti z njim.

Tehtnica

V ozračju bo poseben vpliv, ki povzroča stres in nemir. Obetajo se vam tudi nenadne spremembe, kar bo v vašem življenju povzročilo zmedo. Skušajte ohraniti mirno kri in z razumom pristopite k celotni situaciji. Le tako boste iz vsega skupaj lahko potegnili samo najboljše.

Škorpijon

Z dušo in telesom boste v harmoniji, kar bo dobrodošla sprememba. Zadovoljni boste s svojo podobo, tako zunanjo kot notranjo. Čim dlje skušajte ostati v takšnem stanju. V kolikor še nimate partnerja, se vam bo v teh dneh ponudila odlična priložnost za novo zvezo. Uživali boste v radostih življenja.

Strelec

Ovira ali neke vrste prepreka se utegne danes pojaviti na področju odnosov, kar vam bo vzelo precej dragocene energije. Težave boste imeli tako z vzpostavljanjem odnosov, kot tudi s samo komunikacijo, vendar nikar ne skrbite. Danes se raje posvetite bolj praktičnim opravilom.

Kozorog

Prišli boste do razpotja, kjer se boste odločali med vsaj tremi različnimi možnostmi. Gledali boste v prihodnost in skušali najti pravo pot. Vedite, da so vse pravilne, saj vas bodo vse pripeljale do vašega cilja. Pomembno je le, kako se boste sproti odzivali na situacije, saj bo od tega odvisno, ali bo pot lažja ali težja.

Vodnar

Zagledali se boste v neko osebo, ki vam bo popolnoma zmešala glavo. Zdelo se vam bo, da ste se znašli v nebesih in ne boste se obremenjevali s tem, ali je prav, kar čutite ali ne. Pravzaprav je res najbolje, da se le prepustite, vse ostalo pa bo že prišlo samo od sebe. V službi se pazite nekoga.

Ribi

Zaključili boste z določenim obdobjem in začeli z novim. V vmesnem času pa boste izgubljeni in ne boste ravno vedeli, kaj početi sami s seboj. Kljub temu boste kmalu našli moč, da se boste oprijeli novih ciljev, saj je to zapisano v zvezdah. Določene lekcije ste že osvojili, zdaj pa vas čakajo še druge.