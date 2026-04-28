Začenja se boj za zaključni turnir

Danes se bo začel boj za zaključni turnir evrolige. V četrtfinalu bodo danes na prvih tekmah igrali Panathinaikos proti Valencii, Fenerbahče proti Žalgirisu in Olympiacos proti Monacu. V sredo bo na sporedu še prvi obračun Real Madrida in Hapoela Tel Aviva.

Ekipe bodo igrale na tri zmage, štirje zmagovalci pa se bodo prebili na zaključni turnir. Ta bo bo potekal zadnji vikend v maju v Atenah, v Telekom Centru. Polfinale bo v petek, 22. maja, finale pa bo v nedeljo, 24. maja.

Evroliga, četrtfinale, prve tekme:

Torek, 28. april

Sreda, 29. april

Pari četrtfinala: Fenerbahče (4) – Žalgiris (5) /0:0/

Real Madrid (3) – Hapoel Tel Aviv (6) /0:0/

Valencia (2) – Panathinaikos (7) /0:0/

Olympiacos (1) – Monaco (8) /0:0/ // izid v zmagah; igrajo na tri zmage

Lestvica po rednem delu: