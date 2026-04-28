Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

28. 4. 2026
10.00

34 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Valencia Fenerbahče Žalgiris Panathinaikos Olympiacos Hapoel Tel-Aviv Real Madrid Monaco Evroliga Evroliga

Torek, 28. 4. 2026, 10.00

34 minut

Evroliga, četrtfinale, prve tekme

Začenja se boj za zaključni turnir

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Tyler Dorsey, Olympiakos | Olympiacos se bo pomeril z Monacom. | Foto Guliverimage

Olympiacos se bo pomeril z Monacom.

Danes se bo začel boj za zaključni turnir evrolige. V četrtfinalu bodo danes na prvih tekmah igrali Panathinaikos proti Valencii, Fenerbahče proti Žalgirisu in Olympiacos proti Monacu. V sredo bo na sporedu še prvi obračun Real Madrida in Hapoela Tel Aviva.

 Ekipe bodo igrale na tri zmage, štirje zmagovalci pa se bodo prebili na zaključni turnir. Ta bo bo potekal zadnji vikend v maju v Atenah, v Telekom Centru. Polfinale bo v petek, 22. maja, finale pa bo v nedeljo, 24. maja.

Evroliga, četrtfinale, prve tekme:

Torek, 28. april

Sreda, 29. april

Pari četrtfinala:

Fenerbahče (4) – Žalgiris (5)   /0:0/
Real Madrid (3) – Hapoel Tel Aviv (6)  /0:0/
Valencia (2) – Panathinaikos (7)   /0:0/
Olympiacos (1) – Monaco (8)   /0:0/

// izid v zmagah; igrajo na tri zmage

Lestvica po rednem delu:

Sašo Vezenkov
Saša Vezenkov je še drugič v karieri MVP evrolige
Valencia Fenerbahče Žalgiris Panathinaikos Olympiacos Hapoel Tel-Aviv Real Madrid Monaco Evroliga Evroliga
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

