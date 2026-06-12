Pred nekaj leti je proizvodno podjetje iz Kranja ostalo brez dobavitelja električne energije praktično čez noč. V enem tednu so morali najti novega dobavitelja in podpisati pogodbo po bistveno višji ceni. Danes imajo sončno elektrarno, baterijske hranilnike in več kot megavatno uro lastne energije. Energetska kriza, velika nihanja cen in vse večja nepredvidljivost na trgu so številna podjetja spodbudili k razmisleku, kako si zagotoviti več nadzora nad enim ključnih virov za svoje poslovanje, električno energijo .

Med njimi je tudi podjetje Exoterm Holding d.d., ki se prek hčerinskega podjetja ukvarja z razvojem in proizvodnjo specialnih izdelkov za livarne in jeklarne. Ker proizvodnja temelji na energetsko intenzivnih procesih, imajo v podjetju številne velike porabnike električne energije, od industrijskih peči do tehnoloških strojev in druge opreme. Električna energija zato ni zgolj strošek, temveč eden ključnih pogojev za nemoteno delovanje proizvodnje.

V Exotermu so se z energetiko začeli resneje ukvarjati že pred več kot desetletjem, ko so investirali v sončno elektrarno in kogeneracijo. Prelomnica pa je prišla leta 2021, ko so energetski stroški močno narasli. Poleg tega je pred nekaj leti Exoterm ostal še brez dobavitelja električne energije. V enem tednu so morali najti novega dobavitelja in podpisati pogodbo po bistveno višji ceni. Takrat so se odločili za dodatne korake: povečanje lastne proizvodnje električne energije in pozneje še za vgradnjo baterijskih hranilnikov energije.

Danes imajo tako bistveno več nadzora nad stroški energije.

Foto: Exoterm

Danes imajo več kot megavatno uro lastne energije Danes energetski sistem podjetja Exoterm združuje 1.050-kilovatno sončno elektrarno, 50-kilovatno kogeneracijo ter baterijske hranilnike energije s skupno kapaciteto 1.115 kilovatnih ur in izhodno močjo 500 kilovatov. To pomeni, da lahko v hranilnikih shranijo več kot megavatno uro električne energije za poznejšo uporabo, hkrati pa jo lahko po potrebi z močjo do 500 kilovatov oddajajo proizvodnim procesom ali v omrežje. Do teh številk niso prišli čez noč. Prvi hranilniški sistem so v podjetju postavili že pred leti, nato pa ga postopoma nadgrajevali, nazadnje so izvedli dograditev s tremi G-max hranilniki podjetja Ngen s kapaciteto 600 kilovatnih ur in močjo 300 kilovatov in sedaj uporabljajo za celotni sistem napredne rešitve za upravljanje energije, ki jih industrijskim odjemalcem nudi podjetje NGEN. Zakaj so se odločili za takšno pot, katere koristi opažajo v praksi in zakaj verjamejo, da bodo hranilniki energije v prihodnje postali nepogrešljiv del industrijske energetike, nam je pojasnil Žiga Čevka, prokurist Exoterm Holding d.d.

Energetskim stroškom včasih niso posvečali toliko pozornosti

V Exotermu pravijo, da se je njihov pogled na energetiko v zadnjih letih precej spremenil. Če so bili energenti nekoč razmeroma predvidljiv strošek poslovanja, so danes področje, ki zahteva bistveno več pozornosti in načrtovanja. Razmere na energetskih trgih so postale bolj negotove, nihanja cen pa lahko pomembno vplivajo na poslovne rezultate podjetij predvsem v industriji.

Žiga Čevka, prokurist Exoterm Holdinga d.d. Foto: Jan Lukanović

"Za proizvodno podjetje je ključno, da ima stroške pod nadzorom, saj so cene izdelkov pogosto določene že vnaprej. Zaradi energetske krize je bilo zelo težko oceniti, kakšne bodo cene energentov za leto vnaprej," pojasnjuje Čevka.

Prav zato so v podjetju začeli še bolj sistematično razmišljati o lastnih virih energije, energetski učinkovitosti in večji neodvisnosti od dogajanja na energetskih trgih. Danes energetiko obravnavajo precej bolj strateško kot pred nekaj leti, saj je postala pomemben del dolgoročne stabilnosti poslovanja.

Ko postane samooskrba strateška poslovna odločitev

Ko so v Exotermu povečali zmogljivosti sončne elektrarne, so se kmalu srečali z vprašanjem, kako čim bolje izkoristiti energijo, ki jo proizvedejo sami. Sončna elektrarna namreč največ elektrike proizvede takrat, ko poraba v podjetju ni nujno najvišja, zato se del energije pogosto pojavi kot presežek.

Foto: Exoterm

"Za sončno elektrarno smo se odločili zato, ker smo si želeli zagotoviti lastne vire proizvodnje električne energije," pojasnjuje Čevka.

Prav iskanje načinov za učinkovitejšo uporabo lastno proizvedene energije je podjetje pozneje vodilo tudi k razmisleku o hranilnikih energije, ki omogočajo, da se presežki elektrike shranijo in uporabijo takrat, ko jih proizvodnja najbolj potrebuje.

Zakaj sončna elektrarna sama po sebi ni dovolj?

Sončna elektrarna lahko proizvede veliko električne energije, vendar proizvodnja in poraba pogosto nista usklajeni, na kar opozarjajo tudi strokovnjaki podjetja NGEN. V industriji se zato hitro pojavi vprašanje, kaj storiti z energijo, ki nastane takrat, ko je podjetje ne potrebuje v celoti.

Foto: Jan Lukanović

Prav zaradi tega so se v Exotermu odločili za vgradnjo baterijskih hranilnikov energije. Njihov namen ni bil le povečanje energetske neodvisnosti, temveč predvsem omogočenje učinkovitejše izrabe električne energije, ki jo proizvede lastna sončna elektrarna.

"Z baterijskimi hranilniki smo želeli zagotoviti shranjevanje električnih viškov in njihovo kasnejšo uporabo," pojasnjuje Čevka.

Prav ta možnost časovnega zamika med proizvodnjo in porabo je eden ključnih razlogov, zakaj hranilniki energije postajajo vse pomembnejši del sodobnih industrijskih energetskih sistemov.

Od prve investicije do nadgradnje: zakaj so povečali kapacitete hranilnikov

V Exotermu se za hranilnike energije niso odločili čez noč. Ko so leta 2022 prvič investirali v baterijski sistem, so ubrali premišljen in nekoliko bolj konservativen pristop.

Foto: Jan Lukanović

"Hranilniki energije so bili za nas še nekaj novega. Pri prvi investiciji smo se odločili za nekoliko manj kapacitet, kot je bilo priporočeno, predvsem zato, da najprej spoznamo delovanje hranilnikov," pojasnjuje Čevka.

Čeprav so se odločili za manjši začetni obseg sistema, so že takrat poskrbeli za pomembno prednost. Ob vzpostavitvi sistema so izvedli vso potrebno predpripravo, ki je omogočila kasnejšo širitev brez večjih posegov v infrastrukturo.

Ko so v praksi spoznali delovanje sistema in njegove prednosti, je postala odločitev za nadgradnjo precej preprosta. Dodatno sta k temu prispevala tudi tehnološki razvoj ter prihod zmogljivejših in cenovno dostopnejših hranilnikov energije.

Subvencije za hranilnike električne energije za pravne osebe 2026 Družba Borzen je 4. 6. 2026 objavila Javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud pravnim osebam za hranilnike električne energije (oznaka: JP PS SUB-HEE-PO26), cilj katerega je podpora pravnim osebam pri zmanjševanju odvisnosti od fosilnih virov energije in pri povečanju konkurenčnosti s povečevanjem energetske učinkovitosti, in sicer z dodeljevanjem finančnih spodbud za nakup in vgradnjo novih hranilnikov električne energije (HEE).

Energija ostane v podjetju tudi takrat, ko sonce ne sije

Ena največjih prednosti hranilnikov energije se pokaže takrat, ko sončna elektrarna ne proizvaja elektrike, proizvodnja pa jo še vedno potrebuje. V Exotermu hranilnike uporabljajo predvsem v jutranjih urah, ko se proizvodnja začenja, sončna elektrarna pa še ne dosega svoje polne moči.

Foto: Exoterm

Z večjo kapaciteto hranilnikov lahko podjetje danes dlje časa pokriva svoje potrebe z energijo, ki jo je proizvedlo samo. To pomeni večjo prilagodljivost pri upravljanju energije in boljši izkoristek lastnih virov.

Pomembno vlogo pri tem ima tudi digitalni nadzor sistema. V podjetju redno uporabljajo aplikacijo SG Connect, ki omogoča vpogled v delovanje energetskega sistema ter lažje spremljanje proizvodnje, porabe in stanja hranilnikov.

Arbitraža kot dodatna priložnost za optimizacijo

Poleg shranjevanja lastno proizvedene energije v Exotermu med prednosti energetskega sistema, ki ga zagotavlja podjetje NGEN, uvrščajo tudi arbitražo oziroma izkoriščanje razlik v cenah električne energije.

Foto: Jan Lukanović

Čeprav podjetje tega procesa ne upravlja neposredno, ga vidi kot dodatno možnost za optimizacijo stroškov in bolj učinkovito uporabo hranilniških kapacitet. "Na ta del nimamo bistvenega neposrednega vpliva, je pa za nas dodatna prednost, saj nam lahko prinese cenovne ugodnosti, ko se takšna priložnost pojavi," pojasnjuje Čevka.

Po njegovem mnenju gre za rešitev, ki koristi vsem vključenim deležnikom. V času vse bolj dinamičnih energetskih trgov namreč hranilniki ne predstavljajo zgolj orodja za shranjevanje energije, temveč postajajo tudi pomemben element pametnega upravljanja energetskega sistema.

Kot pojasnjuje sogovornik, lahko sistem s pomočjo pametnega omrežja SG Connect v določenih obdobjih energijo črpa tudi iz omrežja. Ko so cene električne energije zelo nizke ali celo negativne, se hranilniki napolnijo, shranjena energija pa se nato porabi takrat, ko je elektrika dražja. V določenih primerih jo je mogoče tudi vrniti v omrežje. "Če je cena električne energije negativna, lahko hranilnike polnimo iz omrežja, nato pa to energijo porabimo, ko je elektrika dražja, oziroma jo prodamo nazaj v omrežje. To je ena od dodatnih prednosti, ki jih omogočajo hranilniki energije," pojasnjuje Čevka.

Foto: Jan Lukanović

Arbitraža kot dodatna priložnost za optimizacijo Arbitraža je izkoriščanje razlik v cenah električne energije.

Ko ti dobavitelj elektrike praktično čez noč odpove dobavo, začneš razmišljati drugače

V Exotermu pravijo, da na njihovo razmišljanje o energetiki ni vplivala le energetska kriza, temveč tudi zelo konkretna izkušnja iz prakse.

"Pred leti, tik pred začetkom energetske krize, nam je dobavitelj praktično čez noč odpovedal dobavo električne energije. V enem tednu smo morali poiskati novega dobavitelja in podpisati pogodbo z zelo visoko ceno električne energije," se spominja Čevka.

Dogodek je v podjetju pustil močan pečat. Pokazal jim je, kako hitro se lahko spremenijo razmere na energetskem trgu in kako pomembno je, da podjetje del energije proizvede in upravlja samo.

Foto: Jan Lukanović

Bodo hranilniki energije kmalu postali standard v industriji?

Če vprašate Žigo Čevko, je odgovor jasen. Prepričan je, da bodo hranilniki energije v prihodnjih letih postali običajen del industrijskih energetskih sistemov.

Razlog ni zgolj tehnološki razvoj, temveč predvsem dejstvo, da je energetski trg danes bistveno bolj nepredvidljiv, kot je bil pred desetletjem. Podjetja zato iščejo načine, kako zmanjšati svojo izpostavljenost nihanjem cen in povečati stabilnost poslovanja.

"Zaradi geopolitične in energetske krize v zadnjih letih se mi zdi, da bodo hranilniki energije v industriji postali standard," pravi Čevka.

Po njegovem mnenju imajo takšne investicije tudi širši pomen. Poleg ekonomskih učinkov prispevajo k zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetij, kar postaja vse pomembnejše tako za poslovne partnerje kot tudi za finančne institucije.

V Exotermu zato o svoji odločitvi nimajo dvomov.