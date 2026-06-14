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Avtor:
N. V.

Nedelja,
14. 6. 2026,
8.39

Osveženo pred

1 ura, 23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,41

Natisni članek

Natisni članek
vreme vremenska napoved

Nedelja, 14. 6. 2026, 8.39

1 ura, 23 minut

Vremenoslovci svarijo: Danes so spet možna neurja, na udaru predvsem severovzhod države

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,41
Nevihta Štajerska | Foto Siol.net

Foto: Siol.net

Predvsem na severovzhodu Slovenije lahko danes popoldne in zvečer nastane kakšno krajevno neurje, opozarja Agencija RS za okolje (Arso). Za ta del države so zato za od okoli 13. dalje do poznega večera izdali drugo najvišje, oranžno vremensko opozorilo.

Danes bo zjutraj in dopoldne pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija.

Sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Agencija RS za okolje (Arso) ob tem opozarja, da lahko danes popoldne in zvečer predvsem na severovzhodu nastane kakšno krajevno neurje.

Ponoči bo na Primorskem delno jasno, drugod bo oblačno. V notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte.

V prihodnjih dneh vse topleje

V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.

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