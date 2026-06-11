Včeraj zvečer je Slovenijo prešla nevihtna fronta, ki je ponekod za seboj pustila pravo opustošenje. Najhuje je bilo v Komendi, kjer je orkanski veter podiral drevesa in odkrival strehe, več kot osem tisoč odjemalcev je ostalo brez elektrike. “Klanec pri Komendi je zajel orkan, odkrival strehe, podiral stavbe,” je na družbenem omrežju Facebook sporočil kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Hudo je bilo tudi v Cerkljah na Gorenjskem in v Škofji Loki, kjer je padala toča velikosti golf žogice. Veliko škode je neurje povzročilo tudi ponekod v osrednji Sloveniji, na Koroškem in Savinjskem.

Huda vremenska ujma je najhuje prizadela Gorenjsko in osrednjo Slovenijo, veliko škode je povzročila tudi ponekod na Koroškem in Savinjskem.

Najhuje je bilo v Komendi, kjer je bilo do 23. ure prijavljenih več kot sto dogodkov. Neurje je tam podiralo drevesa, stavbe in električne drogove, veter je odnašal strehe, meteorna voda pa je vdirala v kleti.

"Občino Komenda je nocoj znova prizadela huda vremenska ujma! Najhuje je bil prizadet zahodni del občine. Odkriti so bili številni gospodarski in stanovanjski objekti, podrta številna drevesa, cestne povezave prekinjene, določeni deli občine pa so še vedno brez električne energije," so ponoči sporočili z občine.

Na terenu so bile vse razpoložljive gasilske enote, aktivirana je bila tudi Državna civilna zaščita.