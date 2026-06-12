Meteorolog Andrej Velkavrh odhaja v pokoj

Znani slovenski meteorolog Andrej Velkavrh, ki so ga mnogi Slovenci spoznali prav po vremenskih napovedih, ki jih Arsovi meteorologi pripravljajo in vodijo na RTV Slovenija, odhaja v pokoj.

"Z gledalci je delil številne vremenske napovedi, pa tudi marsikatero modro misel. Hvala za strokovnost, mirnost in prijetne jutranje pogovore," so ob zadnjem javljanju v vlogi meteorologa o Andreju Velkavrhu zapisali na programu TV Koper Capodistria.

Velkavrh: Vsake zgodbe je enkrat konec

"Vsake zgodbe je enkrat konec. Tudi moji kolegi so enako dobro usposobljeni, tudi oni bodo prehodili isto pot kot jaz, sploh tisti, ki so v medijih. Tudi sam sem imel na začetku imel več treme, bil sem tudi malce bolj neroden v izražanju in gibanju," je povedal Velkavrh in dodal, da bo ob delu na Arsu najbolj pogrešal stik s sodelavci, s katerimi so se zelo dobro razumeli, "čeprav so starostno zelo pestri, ampak je med njimi neverjetna kemija izkušenj in mladosti". "To bom zelo pogrešal," je še razkril Velkavrh.

Najpomembnejša lekcija, ki se jo je naučil pri svojem delu je, da "znaš priznati svojo napako in veš, da nisi popoln". Dodal je, da te tega nauči vreme, saj vremenska napoved ni nikoli stoodstotna. "Pomembno je tudi, da skušaš razumeti, kaj tvoja napoved pomeni ljudem, ki so od nje odvisni in da se zavedaš, da v bistvu delaš za njih," je še povedal legendarni meteorolog.