Sredino neurje je najhuje prizadelo občino Komenda, kjer je orkanski veter podiral drevesa in odkrival strehe, močno poškodovanih pa je več kot 100 objektov. "Opustošenje je najbolj vidno v vaseh, to so vasi Breg, Potok in Klanec. Ugotavljamo, da dejansko ni niti ene hiše, ki ne bi bila poškodovana. Nekatere hiše so skorja neprimerne za bivanje, brez strehe, brez sten. Trudimo se, da bomo vsaj začasno sanirali to, kar se sanirati da, čeprav je pri nekaterih zadeva skoraj nerešljiva," je na novinarski konferenci povedal župan Komende Jurij Kern.

Po besedah župana Komende Jurija Kerna je po prvih podatkih in ogledu območja nastalo več 10 milijonov evrov škode. Po besedah župana pri sanaciji pričakujejo pomoč države.

"Hudo mi je, ker smo tri leta po poplavah zopet priča dogodku, ki je zajelo našo občino. A po poplavah smo vstali iz pepela in tudi tokrat bomo. Naredili bomo popolnoma vse, da bomo občanom zagotovili varno bivanje v občini Komenda," je bil jasen Kern.

Šestan: Veliko sem doživel in videl, ampak takega razdejanja skoraj ne

"Ko se je včeraj začel neljubi dogodek sem upal, da bo šel mimo kar se da dobro. prve informacije, ki sem jih dobil, so bile iz Cerkelj in Zaloga in tam je kazalo, da bo hujše, kot je bilo ugotovljeno danes zjutraj. Ko je prišlo do Komende, je šla stvar v drugo smer. Veliko sem doživel in videl, ampak takega razdejanja skoraj ne," je dejal poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan.

Slovenijo je v sredo zvečer prešla močna nevihtna celica, ki je prinesla močan veter in nalive, ponekod tudi točo. Zaradi neurja sta bili najbolj prizadeti občini Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Gasilci so črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa s cestišč in objektov ter prekrivali odkrita ostrešja.

V neurju je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, od tega več kot 100 samo v občini Komenda. V občini Cerklje na Gorenjskem je poškodovanih 30 objektov, precej škode je tudi v občini Kamnik. Trenutno je na terenu na prizadetih območjih več kot 165 gasilskih ekip v več kot 50 občinah, je povedal direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin.

Posledice neurja v občini Komenda si bodo danes ogledali predsednik vlade Janez Janša, minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj in predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Državna sekretarka na ministrstvu Mojca Erjavec si bo ogledala posledice neurja na območju Cerkelj na Gorenjskem, državni sekretar Velislav Žvipelj pa si bo ogledal posledice neurja v okolici Ptuja.