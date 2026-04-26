Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
26. 4. 2026,
12.25

1 ura, 21 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek
Evroliga Evroliga Saša Vezenkov

Nedelja, 26. 4. 2026, 12.25

1 ura, 21 minut

Evroliga

Saša Vezenkov je še drugič v karieri MVP evrolige

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Foto: Guliverimage

Saša Vezenkov

Foto: Guliverimage

Košarkarja Olympiakosa Sašo Vezenkova so razglasili za najkoristnejšega igralca rednega dela evrolige za sezono 2025/2026, je danes sporočila uradna spletna stran tekmovanja. Tridesetletni Bolgar je letos v ligi odigral 34 tekem v povprečju pa dosegal 19,4 točke, 6,6 skoka in 1,3 podaje na tekmo.

Vezenkova so za MVP imenovali na podlagi glasov kapetanov, glavnih trenerjev, akreditiranih medijev in navijačev. Bolgar si je naziv prislužil drugič v karieri, prvič mu je to uspelo v sezoni 2022/2023.

Bolgarski košarkar je tako postal edini igralec poleg Anthonyja Parkerja, ki so ga dvakrat izbrali za MVP.

Evroliga je še sporočila, da je drugo mesto osvojil branilec Žalgirisa Sylvain Francisco, košarkar Hapoela Tel Aviva Elijah Bryant pa je končal na tretjem mestu.

Vezenkov je pred tem dobil tudi nagrado Alfonso Ford za najboljšega strelca te sezone.

Olympiakos je redni del evrolige končal na prvem mestu lestvice, zbral je 26 zmag in 12 porazov. V četrtfinalu bo igral proti Monacu.

Preberite še:

Monaco Daniel Theis
Sportal Konec za Barcelono, zadnji četrtfinalist je Monaco
Panathinaikos
Sportal Panathinaikos v četrtfinalu evrolige, konec upanja za Crveno zvezdo
Evroliga Evroliga Saša Vezenkov
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

