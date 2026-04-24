Petek, 24. 4. 2026, 21.20

Evroliga, play-in

Konec za Barcelono, zadnji četrtfinalist je Monaco

Will Clyburn, Barcelona | Barcelona se bo pomerila z Monacom. | Foto Guliverimage

V evroligi je bil po sistemu play-ina odločen še zadnji četrtfinalist. Za zadnjo vstopnico je Monaco na domačem parketu premagal Barcelono (79:70) in se bo v četrtfinalu pomeril z Olympiacosom, ki je bil po rednem delu najboljši. Že v soboto, manj kot 24 ur po tej tekmi, pa Monačane najprej čaka finale francoskega pokala.

Monaco je na prvi tekmi play-ina izgubil proti Panathinaikosu, a opravil popravni izpit proti Barceloni, ki je pred tem izločila Crveno zvezdo. Monaco je vodil večji del tekme v domači dvorani, saj jo je odlično odprl in prvo četrtino dobil s 26:14. Barcelona se je v tretji četrtini začela vračati (18:9), a prišla v zadnji najbližje na šest točk zaostanka.

Daniel Theis | Foto: Guliverimage Daniel Theis Foto: Guliverimage Daniel Theis je bil s 16 točkami prvi strelec Monaca. Jaron Blossomgame je dosegel  dvojni dvojček (11 točk, 10 skokov), pri Monacu pa sta bila dvomestna še Elie Okobo (14 točk) in Mike James (13). Prvi strelec Barcelone je bil Will Clyburn s 16 točkami. Imel je še sedem skokov, enako Tornike Shengelia, ki je dal 14 točk. Tomaš Satoransky je igral le deset minut in ni dal niti ene točke.

Barcelono poleti čaka večja prenova ekipe. V četrtfinalu evrolige pa bodo pred tem igrali Panathinaikos proti Valencii, Real Madrid proti Hapoelu Tel Avivu, Fenerbahče proti Žalgirisu in Olympiacos proti Monacu. Ekipe bodo igrale na tri zmage, štirje zmagovalci pa se bodo prebili na zaključni turnir.

Evroliga, play-in:

Petek, 24. april

Pari četrtfinala:

Fenerbahče (4) – Žalgiris (5)
Real Madrid (3) – Hapoel Tel Aviv (6)
Valencia (2) – Panathinaikos (7)
Olympiacos (1) – Monaco (8)

Lestvica po rednem delu:

