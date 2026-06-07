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Avtorji:
Na. R., STA

Nedelja,
7. 6. 2026,
8.53

Osveženo pred

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Ukrajina Rusija vojska napad droni pomoč Keir Starmer Volodimir Zelenski Vladimir Putin orožje

Nedelja, 7. 6. 2026, 8.53

13 minut

Vojna v Ukrajini

V ruskih napadih z brezpilotniki v Ukrajini ubita dva človeka #vŽivo

Avtorji:
Na. R., STA

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Ukrajina, napad z droni | Medsebojni spopadi ne pojenjajo. | Foto Ukraine’s Defense Intelligence/X

Medsebojni spopadi ne pojenjajo.

Foto: Ukraine’s Defense Intelligence/X

V Ukrajini sta bila v novih napadih ruskih brezpilotnikov ubita dva človeka, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo medtem danes v Londonu na pogovorih o nadaljnji podpori Ukrajini srečal z voditelji Francije, Nemčije in Velike Britanije, poročajo tuje tiskovne agencije.

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8.45 V ruskih napadih z brezpilotniki v Ukrajini ubita dva človeka

8.45 V ruskih napadih z brezpilotniki v Ukrajini ubita dva človeka

V napadih ruskih brezpilotnih letalnikov na jugovzhodu in v osrednjem delu Ukrajine sta bila danes ubita dva človeka, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile ukrajinske oblasti.

V regiji Zaporožje je bil v napadu ruskega brezpilotnika ubit 56-letni voznik minibusa, v regiji Dnipropetrovsk pa 59-letni moški, še ena oseba je bila ranjena.

Na pogovorih o nadaljnji podpori Ukrajini bo danes britanski premier Keir Starmer v Londonu gostil ukrajinskega predsednika Zelenskega, francoskega predsednika Emmanuela Macrona in nemškega kanclerja Friedricha Merza. Srečanje v Londonu bo potekalo po sobotnem obsežnemu ukrajinskemu napadu z brezpilotniki na Sankt Peterburg, kjer je ob udeležbi ruskega predsednika Vladimirja Putina potekal mednarodni gospodarski forum, kar kaže na vse večjo zmožnost Kijeva, da napade cilje globoko v Rusiji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zelenski je v odprtem pismu, objavljenem v četrtek, ruskemu predsedniku Putinu predlagal srečanje na štiri oči, na katerem bi govorila o končanju vojne med državama. Putin je predlog v petek zavrnil, češ da v takšnem srečanju ne vidi smisla, dokler ni dogovora o pogojih za končanje vojne. Ponovil je, da se bo vojna v Ukrajini, ki jo je Rusija z invazijo začela februarja 2022, končala takrat, ko bo Rusija dosegla svoje cilje.

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