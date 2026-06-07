Iranska nogometna zveza ZDA obtožila "maščevalnega vedenja"

Pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu so znova v ospredju dogajanja odnosi med Iranom in Združenimi državami Ameriki. Iranska nogometna zveza je oblasti ZDA obtožila "maščevalnega vedenja". Oblasti v ZDA so po iranskih navedbah "ključnim vodstvenim in administrativnim članom" njihove reprezentance zavrnili vizume za udeležbo na svetovnem prvenstvu, ki se začne čez teden dni.

Kljub dobro znanim političnim razmeram na Bližnjem vzhodu bo Iran sodeloval na prihajajočem svetovnem prvenstvu, ki med drugim poteka v državi, Združenih državah Amerike, s katero je v sporu. A že zdaj je jasno, da ne bo vse potekalo gladko. Prvič se bo zgodilo, da bo država, ki je gostiteljica SP, sprejela delegacijo države, s katero je v vojni.

"Nesposobni organizator svetovnega prvenstva, ZDA, ne more izpolniti svojih obveznosti. Smo gostje mednarodne nogometne federacije Fife in vaša odgovornost je, da zagotovite, da vsi naši člani prejmejo vizume. ZDA so našim uradnikom zavrnile izdajo vizumov," je v izjavi sporočilo iransko veleposlaništvo v Južnoafriški republiki.

Kljub tem očitkom ameriški uradniki trdijo, da je iranska nogometna reprezentanca prejela vizume za vstop v državo, vendar ameriške oblasti niso pojasnile, zakaj so več članom trenerskega in vodstvenega osebja ekipe zavrnili vstop v državo, kar pomeni, da se ne bodo mogli udeležiti SP.

"Zakaj ne poveste, da ste zavrnili vizume velikemu delu vodstvenega in izvršnega osebja, tehničnim svetovalcem in drugim, ki so sestavni del vsake reprezentance," se je na najnovejše dogajanje odzvalo iransko veleposlaništvo v Turčiji.

Med tistimi, ki so jim zavrnili vize, so podpredsednik zveze Mehdi Mohammad Nabi, izvršni direktor Mehdi Harati, generalni sekretar iranske nogometne zveze Hedajat Mombini in direktor za medije Mohsen Motamedki. Po podatkih AFP ameriške oblasti 15 članom iranske delegacije niso odobrile vizumov. Vsi člani delegacije bodo še vedno potovali v Mehiko, kjer si bodo prizadevali za pridobitev ameriških vizumov in upali na posredovanje krovne organizacije Fife.

Iranska reprezentanca se je v soboto iz Turčije odpravila v vadbeno bazo v Mehiki. Iranci se bodo v Mehiki pripravljali na tri tekme skupinskega dela prvenstva. Iran bo te odigral v Los Angelesu in Seattlu v ZDA. Ekipa selektorja Amirja Galenoeija se bo pripravljala v obmejnem mestu Tijuani. Iran bo prvenstvo začel proti Novi Zelandiji 15. junija v Los Angelesu, v skupini G sta prav tako Belgija in Egipt.