Petek, 5. 6. 2026, 6.00
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Še uporabljate starejši Office? Nadgradnja je trenutno precej ugodnejša
Sam računalnik je šele prvi del investicije. Za delo, študij ali vsakodnevno uporabo večina uporabnikov potrebuje tudi operacijski sistem Windows in paket Microsoft Office, kar lahko skupni strošek hitro občutno poveča. Prav zato so ponudbe za programsko opremo med uporabniki vedno bolj iskane. Še posebej v času, ko številni ponudniki prehajajo na naročniške modele in mesečna plačila. Če lahko programsko opremo kupimo enkrat in jo uporabljamo dolgoročno, je prihranek pogosto precejšen.
Trenutna junijska akcija pri Keysoffu zato vzbuja veliko zanimanja. Microsoft Office 2024 je na voljo za 16,99 evra, Windows 11 Professional pa za 13,55 evra. Obe licenci sta trajni in ne zahtevata dodatnih naročnin.
Zakaj izbrati Microsoft Office 2024?
Microsoft Office ostaja eden najbolj razširjenih paketov za produktivnost na svetu. Najnovejša različica Office 2024 prinaša izboljšano uporabniško izkušnjo, večjo odzivnost in še bolj tekoče delo.
Programi Word, Excel in PowerPoint ostajajo nepogrešljiva orodja v podjetjih, šolah in domačih pisarnah. Nova različica ponuja boljšo stabilnost, večjo združljivost s sodobnimi formati datotek in optimizirano delovanje, kar uporabnikom omogoča učinkovitejše opravljanje vsakodnevnih nalog. Za samo 16,99 evra lahko z različico MS Office 2024 Professional izboljšate svojo produktivnost.
- MS Office 2024 Professional Plus – 1 računalnik – 16,99 €
- MS Office 2024 Professional Plus – 3 računalniki – 39,99 € (13,33 €/računalnik)
- MS Office 2021 Professional Plus – 1 računalnik – 28,88 €
- MS Office 2021 Home and Business za Mac – 44,99 €
- MS Office 2021 Professional Plus – 2 ključa – 54,75 € (27,38 €/ključ)
- MS Office 2021 Professional Plus – 3 ključi – 77,25 € (25,75 €/ključ)
- MS Office 2021 Professional Plus – 5 računalnikov – 125,00 € (25,00 €/računalnik)
- MS Office 2019 Professional Plus – 1 računalnik – 25,25 €
- MS Office 2019 Home and Business za Mac – 39,29 €
- MS Office 2019 Professional Plus – 2 ključa – 46,75 € (23,38 €/ključ)
- MS Office 2016 Professional Plus – 1 računalnik – 18,69 €
- Microsoft Office 2024 Home and Business – 149,00 € (redna cena 299 €)
Windows 11: sodoben operacijski sistem za delo in zabavo
Windows 11 Professional predstavlja novo generacijo Microsoftovega operacijskega sistema. Z osveženim videzom, boljšo optimizacijo in izboljšanimi funkcijami je zasnovan tako, da omogoča hitrejšo in bolj intuitivno uporabo računalnika.
Med prednostmi so učinkovitejše večopravilno delo, boljše upravljanje sistemskih virov in dodatne varnostne izboljšave. Uporabniki, ki še vedno uporabljajo starejše različice sistema Windows, bodo nadgradnjo opazili predvsem pri hitrosti delovanja in splošni uporabniški izkušnji.
- Windows 11 Professional – 1 računalnik – 13,55 €
- Windows 11 Professional – 2 ključa – 25,75 € (12,88 €/ključ)
- Windows 11 Professional – 5 ključev – 54,95 € (10,99 €/ključ)
- Windows 11 Home – 1 računalnik – 13,25 €
- Windows 10 Professional – 1 računalnik – 8,45 €
- Windows 10 Professional – 2 ključa – 15,25 € (7,63 €/ključ)
- Windows 10 Professional – 5 ključev – 34,25 € (6,85 €/ključ)
- Windows 10 Home – 1 računalnik – 8,25 €
- Windows Server 2025 Standard – 30,99 €
- Windows Server 2025 Datacenter – 31,99 €
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 računalnik – 12,25 €
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 računalnik – 12,80 €
Do 62 % popusta na pakete Office in Windows (koda: BP62)
- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro – paket – 29,45 €
- Windows 11 Home + Office 2024 Pro – paket – 29,25 €
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus – paket – 38,60 €
- Windows 11 Home + Office 2021 Pro Plus – paket – 38,19 €
- Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus – paket – 34,82 €
- Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus – paket – 37,15 €
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus – paket – 32,37 €
- MS Project Professional 2024 – 35,99 €
- MS Visio Professional 2024 – 32,99 €
Večje količine po še ugodnejših cenah
- Windows 10 Professional – 50 ključev – 325 € (6,50 €/ključ)
- Windows 10 Professional – 100 ključev – 600 € (6 €/ključ)
- Windows 11 Professional – 50 ključev – 400 € (8 €/ključ)
- Windows 11 Professional – 100 ključev – 750 € (7,50 €/ključ)
- MS Office 2021 Professional – 50 ključev – 1.200 € (24 €/ključ)
- MS Office 2021 Professional – 100 ključev – 2.300 € (23 €/ključ)
Dodatna programska oprema (Brez kode za popust)
- EaseUS PDF Editor Lifetime – 36,35 €
- EaseUS Video Downloader Lifetime – 27,27 €
- EaseUS Data Recovery Wizard Lifetime – 72,71 €
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29,99 €
- IObit Driver Booster 13 – 17,69 €
- Internet Download Manager (doživljenjska licenca za 1 računalnik) – 21,99 €
Keysoff zagotavlja, da so vse licence originalne in varne za uporabo. Ker gre za trajne licence, nakup ni vezan na mesečno ali letno naročnino. Operacijski sistemi in programska oprema ostanejo podprti ter posodobljeni skozi celotno življenjsko dobo izdelka.
Uporabnikom je na voljo tudi tehnična podpora 24 ur na dan, vse dni v tednu, ter dolgoročna poprodajna pomoč. Če imate vprašanja med namestitvijo ali uporabo programske opreme, se lahko kadar koli obrnete na podporo Keysoff.
Tehnična podpora 24/7
Kontakt: service@keysoff.com