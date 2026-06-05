Še uporabljate starejši Office? Nadgradnja je trenutno precej ugodnejša

Sam računalnik je šele prvi del investicije. Za delo, študij ali vsakodnevno uporabo večina uporabnikov potrebuje tudi operacijski sistem Windows in paket Microsoft Office, kar lahko skupni strošek hitro občutno poveča. Prav zato so ponudbe za programsko opremo med uporabniki vedno bolj iskane. Še posebej v času, ko številni ponudniki prehajajo na naročniške modele in mesečna plačila. Če lahko programsko opremo kupimo enkrat in jo uporabljamo dolgoročno, je prihranek pogosto precejšen.

Trenutna junijska akcija pri Keysoffu zato vzbuja veliko zanimanja. Microsoft Office 2024 je na voljo za 16,99 evra, Windows 11 Professional pa za 13,55 evra. Obe licenci sta trajni in ne zahtevata dodatnih naročnin.

Zakaj izbrati Microsoft Office 2024?

Microsoft Office ostaja eden najbolj razširjenih paketov za produktivnost na svetu. Najnovejša različica Office 2024 prinaša izboljšano uporabniško izkušnjo, večjo odzivnost in še bolj tekoče delo.

Programi Word, Excel in PowerPoint ostajajo nepogrešljiva orodja v podjetjih, šolah in domačih pisarnah. Nova različica ponuja boljšo stabilnost, večjo združljivost s sodobnimi formati datotek in optimizirano delovanje, kar uporabnikom omogoča učinkovitejše opravljanje vsakodnevnih nalog. Za samo 16,99 evra lahko z različico MS Office 2024 Professional izboljšate svojo produktivnost.

Windows 11: sodoben operacijski sistem za delo in zabavo

Windows 11 Professional predstavlja novo generacijo Microsoftovega operacijskega sistema. Z osveženim videzom, boljšo optimizacijo in izboljšanimi funkcijami je zasnovan tako, da omogoča hitrejšo in bolj intuitivno uporabo računalnika.

Med prednostmi so učinkovitejše večopravilno delo, boljše upravljanje sistemskih virov in dodatne varnostne izboljšave. Uporabniki, ki še vedno uporabljajo starejše različice sistema Windows, bodo nadgradnjo opazili predvsem pri hitrosti delovanja in splošni uporabniški izkušnji.

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