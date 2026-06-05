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Petek,
5. 6. 2026,
6.00

Osveženo pred

55 minut

Vsebino omogoča Century Genius Ltd.

Natisni članek

Natisni članek
noad advertorial Keysoff.com programska oprema Računalniška oprema Ms Office Windows 11 Windows 11 licenca ugoden nakup delo na daljavo domača pisarna

Petek, 5. 6. 2026, 6.00

55 minut

Še uporabljate starejši Office? Nadgradnja je trenutno precej ugodnejša

Vsebino omogoča Century Genius Ltd.
Moški, delo, IT, poslovnež, računalnik | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Sam računalnik je šele prvi del investicije. Za delo, študij ali vsakodnevno uporabo večina uporabnikov potrebuje tudi operacijski sistem Windows in paket Microsoft Office, kar lahko skupni strošek hitro občutno poveča. Prav zato so ponudbe za programsko opremo med uporabniki vedno bolj iskane. Še posebej v času, ko številni ponudniki prehajajo na naročniške modele in mesečna plačila. Če lahko programsko opremo kupimo enkrat in jo uporabljamo dolgoročno, je prihranek pogosto precejšen.

Trenutna junijska akcija pri Keysoffu zato vzbuja veliko zanimanja. Microsoft Office 2024 je na voljo za 16,99 evra, Windows 11 Professional pa za 13,55 evra. Obe licenci sta trajni in ne zahtevata dodatnih naročnin.

Keysoff, junijska razprodaja 26 1 | Foto: Keysoff.com Foto: Keysoff.com

Zakaj izbrati Microsoft Office 2024?

Microsoft Office ostaja eden najbolj razširjenih paketov za produktivnost na svetu. Najnovejša različica Office 2024 prinaša izboljšano uporabniško izkušnjo, večjo odzivnost in še bolj tekoče delo.

Programi Word, Excel in PowerPoint ostajajo nepogrešljiva orodja v podjetjih, šolah in domačih pisarnah. Nova različica ponuja boljšo stabilnost, večjo združljivost s sodobnimi formati datotek in optimizirano delovanje, kar uporabnikom omogoča učinkovitejše opravljanje vsakodnevnih nalog. Za samo 16,99 evra lahko z različico MS Office 2024 Professional izboljšate svojo produktivnost.

Keysoff, junijska razprodaja 26 1 | Foto: Keysoff.com Foto: Keysoff.com

Windows 11: sodoben operacijski sistem za delo in zabavo

Windows 11 Professional predstavlja novo generacijo Microsoftovega operacijskega sistema. Z osveženim videzom, boljšo optimizacijo in izboljšanimi funkcijami je zasnovan tako, da omogoča hitrejšo in bolj intuitivno uporabo računalnika.

Med prednostmi so učinkovitejše večopravilno delo, boljše upravljanje sistemskih virov in dodatne varnostne izboljšave. Uporabniki, ki še vedno uporabljajo starejše različice sistema Windows, bodo nadgradnjo opazili predvsem pri hitrosti delovanja in splošni uporabniški izkušnji.

delo od doma, plaža, računalnik | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Do 62 % popusta na pakete Office in Windows (koda: BP62)

Večje količine po še ugodnejših cenah

računalnik, delo ob kosilu na plaži | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Dodatna programska oprema (Brez kode za popust)

Keysoff zagotavlja, da so vse licence originalne in varne za uporabo. Ker gre za trajne licence, nakup ni vezan na mesečno ali letno naročnino. Operacijski sistemi in programska oprema ostanejo podprti ter posodobljeni skozi celotno življenjsko dobo izdelka.

Uporabnikom je na voljo tudi tehnična podpora 24 ur na dan, vse dni v tednu, ter dolgoročna poprodajna pomoč. Če imate vprašanja med namestitvijo ali uporabo programske opreme, se lahko kadar koli obrnete na podporo Keysoff.

Tehnična podpora 24/7

Kontakt: service@keysoff.com

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