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Avtor:
STA

Petek,
5. 6. 2026,
21.34

Osveženo pred

27 minut

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Natisni članek
špansko prvenstvo La Liga Barcelona Lamine Yamal

Petek, 5. 6. 2026, 21.34

27 minut

Najboljši v Španiji

Lamine Yamal najboljši igralec sezone španskega prvenstva

Avtor:
STA

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Lamine Yamal | Lamine Yamal je najbolj prepričal. | Foto Reuters

Lamine Yamal je najbolj prepričal.

Foto: Reuters

Vezist Barcelone Lamine Yamal je bil izbran za najboljšega igralca v minuli sezoni španskega prvenstva. Yamal je špansko nogometno javnost prepričal predvsem z izvrstnimi predstavami skozi vso sezono, v kateri ni imel večjih nihanj v formi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Barcelona je podelitev laskavega naziva svojemu članu komentirala z naslednjimi besedami: "Yamal povzroča glavobol nasprotnikovim obrambam, ki morajo vložiti veliko napora v to, da zaustavljajo napadalne grožnje 'Blaugrane'."

Pri katalonskem velikanu so posebej poudarili njegov prispevek k uspehu moštva, ki je v nedavno končani sezoni osvojilo že 29. naslov španskega prvaka.

"Dosegel je 16 golov in prispeval 11 podaj. V španskem prvenstvu ni igralca, čigar podaje bi vodile k toliko zadetkom," so zapisali.

Yamal je sicer izpustil zadnjih šest tekem la lige zaradi poškodbe stegenske mišice. V zadnjem času se je soočal tudi s poškodbo dimelj, a bo po napovedih nared za nastop za špansko reprezentanco na svetovnem prvenstvu, ki se bo začelo 11. junija v Kanadi, ZDA in Mehiki.

Dominantnost Barcelone v lanski sezoni dokazuje tudi dejstvo, da je bil za najboljšega trenerja v španski prvoligaški konkurenci izbran njen strateg Hansi Flick.

V sezoni 2024/2025 je bil za najboljšega igralca lige prav tako izbran član Barcelone Raphinha.

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