Znova vremenski preobrat, to se lahko zgodi popoldan

Po petkovih padavinah so imeli ponekod gasilci znova veliko dela, tudi danes so še možne kakšne plohe. Temperature se bodo sicer dvignile in čez dan dosegle med 20 in 26 stopinj Celzija.

V naselju Kozjak nad Pesnico v občini Kungota so gasilci PGD Spodnja Kungota zaradi zastajanja meteorne vode v petek očistili žlebove. V Cankarjevi ulici v Novi Gorici je pred vrtcem meteorna voda iz odtoka začela zalivati travnik. Posredovala sta gasilca JZ GRD GE Nova Gorica, ki sta odtoke očistila. V Ledinah v Novi Gorici pa je meteorna voda zalila klet večstanovanjskega objekta. Gasilci JZ GRD GE Nova Gorica so z metlo pometli vodo v odtoke.

Plohe možne ves vikend

V soboto bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj Celzija.

V nedeljo dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Popoldne in zvečer predvsem na severu Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.

Lep začetek tedna

V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri.

V torek bo sprva sončno. Popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo.