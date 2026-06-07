V Mehiki skušali podreti rekord za največji mehiški val #video

Mehičani so teden dni pred začetkom nogometnega mundiala skušali izvesti najštevilčnejši mehiški val v zgodovini. Poglejte v spodnjem videu. Da bi se zapisali v knjigo rekordov. Mineva 40 let od "rojstva" tega danes celotnemu svetu poznanega navijaškega rituala.

Mehika odšteva dneve do začetka svetovnega prvenstva v nogometu. Gostila ga bo že tretjič. Prvega ga je leta 1970, nato še 1986. Tokrat bo sicer v vlogi sogostiteljice z ZDA in Kanado. Prvenstvo 1986 je zaznamoval tudi danes vsem dobro poznani mehiški val. Ta navijaški ritual se danes izvaja na stadionih po vsem svetu. Na tistem prvenstvu so ga Mehičani predstavili svetu. Američani sicer trdijo, da so se ga sami spomnili že prej. A vsi ga poznamo kot mehiški val.

Pravzaprav so nekaj podobnega nekaj let prej res izvajali na nekaj ameriških študentskih stadionih, nakar ga je leta 1984 na prijateljski tekmi Mehike in Argentine v Monterreyju izvedla množica mehiških študentov. Takratni selektor mehiške reprezentance Bora Milutinović je bil navdušen. Zares je svet mehiški val spoznal na omenjenem svetovnem prvenstvu leta 1986.

Foto: Guliverimage Teden dni pred začetkom prvenstva so se v mehiški prestolnici Ciudad de Mexico odločili, da bodo naredili najštevilčnejši mehiški val na svetu. Na tisoče ljudi se je zbralo na eni od največjih mestnih avenij (Paseo de la Reforma) in en za drugih dvigali roke v zrak. Točna številka zbranih še ni znana, bilo pa jih je za dva kilometra v dolžino.

Želijo se zapisati v Guinnessovo knjigo rekordov. Dosedanji rekord je 157.574 ljudi, ki so ga postavili v ZDA leta 2008. Najdaljšega so izvedli leta 2007 na Portugalskem, najdaljšega pa na Japonskem (2015).