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Avtor:
N. V.

Nedelja,
14. 6. 2026,
14.11

Osveženo pred

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Dalmacija nesreča nesreča

Nedelja, 14. 6. 2026, 14.11

0 minut

Med Bračem in Šolto trčila katamaran in jadrnica: trije mrtvi, eno osebo pogrešajo

Avtor:
N. V.

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Brač in Šolta | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

V Splitskih vratih, morski ožini med otokoma Brač in Šolta, se je dopoldne zgodila huda pomorska nesreča, v kateri so umrli trije ljudje. Po trčenju potniškega katamarana in jadrnice je slednja potonila, eno osebo z jadrnice pa reševalci še iščejo, poročajo hrvaški mediji.

Pomorska nesreča se je zgodila malo pred poldnevom med Milno na Braču in Šolto. Po podatkih hrvaškega ministrstva za morje, promet in infrastrukturo je luška kapitanija v Splitu obvestilo o trčenju dveh plovil prejela ob 11.34.

V nesreči sta bila udeležena potniški katamaran domačega zasebnega prevoznika in jadrnica, ki je plula pod francosko zastavo. Hrvaški mediji poročajo, da naj bi šlo za katamaran Krilo Eclipse, ki pluje na rednih linijah med Splitom in dalmatinskimi otoki.

Na potniškem katamaranu je bilo po navedbah ministrstva 118 potnikov in sedem članov posadke. Nihče med njimi naj ne bi bil poškodovan. Na jadrnici je bilo osem ljudi. Štiri so reševalci potegnili iz morja, tri osebe so umrle, eno pa pristojne službe še iščejo.

Rešene osebe z jadrnice so na kraju dogodka oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči. Po navedbah policije njihov prevoz v bolnišnico ni bil potreben.

Iskalna akcija še poteka

V iskanju pogrešane osebe sodelujejo plovila luške kapitanije in njenih izpostav, pomorska policija, služba nujne medicinske pomoči, helikopterska enota in druga plovila, ki so bila v bližini. Akcijo usklajuje reševalno središče MRCC Reka.

Okoliščine trčenja za zdaj še niso znane. Na kraju nesreče bo opravljen ogled, ki ga bo vodila namestnica županijskega državnega tožilstva, sodelovali pa bodo tudi izvedenci za pomorski promet in policija.

Hrvaški mediji navajajo tudi neuradne informacije, da naj bi bili na jadrnici češki državljani. Uradne potrditve identitete umrlih in pogrešane osebe za zdaj še ni.

Nesreča se je zgodila na enem prometnejših delov srednjedalmatinskega akvatorija, kjer v turistični sezoni plujejo številni potniški katamarani, trajekti, izletniška plovila in zasebna plovila. Današnja tragedija sodi med hujše pomorske nesreče na tem območju v zadnjih letih.

Dalmacija nesreča nesreča
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