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Avtor:
R. P.

Petek,
12. 6. 2026,
11.34

Osveženo pred

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Bernardo Silva Real Madrid Atletico Madrid Manchester City poletni prestopni rok Jose Mourinho

Petek, 12. 6. 2026, 11.34

4 minute

Bernardo Silva

Bernardo Silva odhaja k Realu, Atleticu posel padel v vodo

Avtor:
R. P.

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Bernardo Silva | Bernardo Silva je veljal za kreativno moč zvezne vrste Manchester Cityja in bil udeležen pri ogromno zadetkih. | Foto Reuters

Bernardo Silva je veljal za kreativno moč zvezne vrste Manchester Cityja in bil udeležen pri ogromno zadetkih.

Foto: Reuters

Real Madrid se želi vrniti na vrh – tako španski kot tudi evropski. Odkar je njegov prvi napadalec Kylian Mbappe, je kraljevi klub prenehal osvajati lovorike. Predsednik Florentino Perez je prepričan, da bo novi trener Jose Mourinho stvari v kratkem spremenil na bolje. Portugalski strateg je že napravil pomembno potezo, saj na Santiago Bernabeu prihaja njegov rojak Bernardo Silva. K Realu tako prihaja eden najbolj cenjenih zveznih igralcev zadnjega desetletja, ki si bo s to potezo zagotovo nakopal jezo navijačev Atletica.

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V senci svetovnega prvenstva 2026 se dogajajo pomembne stvari tudi na nogometni tržnici. V zadnjih dneh se veliko razpreda o tem, kje bo kariero nadaljeval Bernardo Silva. Izkušeni portugalski zvezdnik, ki je zadnjih devet let izstopal v dresu Manchester Cityja, si je zaželel novih izzivov. Čeprav se je vse glasneje poročalo o tem, da bi se lahko preselil k Oblakovemu Atleticu, v tej smeri naj bi bil sklenjen tudi že ustni dogovor, se je zgodil velik preobrat.

Atletico? Ne, Real!

Bernardo se bo resda preselil v Madrid, a ne k rdeče-belim, ampak k belim baletnikom, ki jih po novem vodi njegov sloviti rojak Jose Mourinho. O tem, da je donedavni zvezdnik Cityja spremenil odločitev in raje kot Atletico izbral ponudbo Reala, poroča tudi El Larguero. Igralčev agent Jorge Mendes pojasnjuje, da je dogovor z Atleticom padel v vodo, saj se je njegov varovanec raje odločil za kraljevi klub.

"Mourinho je želel Bernarda, on je sprejel ponudbo, pogovori pa so obrodili sadove," sporoča Fabrizio Romano. Italijanski novinarski guru, ki podrobno spremlja najodmevnejše prestope na svetu, poudarja, da sta Real in portugalski zvezdnik sklenila stoodstotni dogovor. 31-letni Portugalec, ki se z reprezentanco pripravlja na začetek SP 2026 in je njen pomembni član, saj je od leta 2015 zbral kar 109 nastopov ter pri tem dosegel 14 zadetkov, je zadnjih devet let prebil v dresu Manchester Cityja. Z njim je osvajal lovorike kot po tekočem traku, bil kar šestkrat angleški prvak, postal pa tudi evropski in svetovni klubski prvak.

Bernardo Silva je s Portugalsko postal že evropski prvak in osvojil ligo narodov. Letos lahko postane prvič še svetovni prvak. | Foto: Reuters Bernardo Silva je s Portugalsko postal že evropski prvak in osvojil ligo narodov. Letos lahko postane prvič še svetovni prvak. Foto: Reuters

Za City je zbral več kot 450 nastopov, po sezoni 2025/26, v kateri je osvojil obe pokalni lovoriki na Otoku, pa se je odločil, da je napočil trenutek za nove izzive. Z Realom naj bi sklenil dveletno pogodbo z možnostjo enoletnega podaljšanja ter po Francozu Ibrahimi Konateju (Liverpool) in Nizozemcu Denzlu Dumfriesu (Inter) postal tretja poletna okrepitev. Bernardo se bo Realu lahko pridružil šele prihodnji mesec, saj mu pogodba s Cityjem poteče konec junija. Na madridskih derbijih v novi sezoni mu navijači Atletica zagotovo ne bodo namenili dobrodošlice.

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