Atletico Madrid pikro nad Real: Spravljate nas v smeh še bolj kot Barcelona

Real Madrid je v sporočilu za javnost razkril, da je mestni tekmec Atletico Madrid zavrnil ponudbo v višini 150 milijonov evrov za Juliana Alvareza. Argentinski napadalec je od leta 2024, ko je prišel iz Manchester Cityja, za Atletico dosegel 49 golov na 106 tekmah. Zanj se je pred tem zanimala tudi Barcelona, a tudi njene ponudbe so pri Atleticu zavrnili.

Predsednik Reala Florentino Perez je pred ponovno izvolitvijo za predsednika Reala obljubil, da bo oddal rekordno ponudbo za neimenovanega odličnega igralca. "Real Madrid sporoča, da je po današnjem sestanku upravnega odbora klubu Atleticu ponudil 150 milijonov evrov za pravice igralca Juliana Alvareza," so sporočili iz kluba.

"Po pregledu in oceni ponudbe je klub Atletico de Madrid izrazil hvaležnost za predlog, ki je bil podan v okviru dobrih odnosov med obema kluboma, in ga zavrnil, sklicujoč se na odkupno klavzulo igralca." Alvarez, ki se z argentinsko izbrano vrsto pripravlja na svetovno prvenstvo, je v tej sezoni za Atletico dosegel 20 golov na 49 tekmah, od tega deset v ligi prvakov.

Foto: Reuters

Še več olja na ogenj so prilili pri Atleticu, kjer so se na objavo Reala z informacijami o poskusu odkupa odzvali s simboli, ki jokajo od smeha, zatem pa so se v značilnem sarkastičnem, zbadljivem slogu odzvali tudi z zapisom. Uradna izjava z našimi pojasnili glede uradne izjave naših sosedov Real Madrida: 1. Izrezali ste del papeževega videa, v katerem je povedal, da navija tudi za Atlético. 2. Očitno ste zamenjali vzgojo s hvaležnostjo, a da ne bo nobenega dvoma: za nič se vam ne zahvaljujemo. 3. Nobene ponudbe za Juliana ne preučujemo, niti je ne obravnavamo. 4. Kako se ne bi dobro razumeli, ko pa nas spravljate v smeh še bolj kot Barcelona," so bili pikri pri Atleticu in nato dodali: "P. S. Ob izkoriščanju dobrih odnosov z vašim novim predsednikom upamo, da boste prenehali 'krasti' igralce iz naše nogometne akademije. Najlepša hvala, Real Madrid!"

V podobnem tonu so pred časom "obračunali" tudi z Barcelono.

Alvaro Arbeloa tudi uradno ni več trener Reala. Foto: Reuters

Trener Alvaro Arbeloa pa je tudi uradno zapustil Real Madrid, s čimer je odprl pot Joseju Mourinhu, da se vrne na mesto glavnega trenerja. Real je sporočil, da so Arbeloi "globoko hvaležni, saj je skozi vso svojo kariero v klubu, odkar se je pridružil naši akademiji, vedno dokazoval zvestobo, predanost in profesionalnost".

Arbeloa je krmilo prevzel januarja in zamenjal Xabija Alonsa. Benfica je v torek zvečer potrdila, da je Real Madrid izrazil namero, da najame trenerja Mourinha, in navedla, da si njihov glavni trener želi prestopa. "Real Madrid je uradno izrazil namero, za podpis pogodbe Joseja Mourinha za 15 milijonov evrov, trener pa se je s prestopom strinjal," je zapisano v izjavi Benfice.

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