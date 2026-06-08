Francoski nogometni reprezentant Ibrahima Konate je po odhodu iz Liverpoola sklenil dogovor z Realom Madridom do leta 2030, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se je sklicuje na zanesljive vire iz kroga pogajalcev.

Predsednik Reala Madrida Florentino Perez, ki je konec tedna dobil nov štiriletni mandat na čelu kluba, je obljubil, da bo Ibrahima Konate njegova prva okrepitev, če bo ponovno izbran za predsednika, Jose Mourinho pa bo postal novi trener Madridčanov.

Uradno naj bi Real Madrid 27-letnega branilca predstavil v torek.

Za Konateja bo to četrti klub v njegovi karieri po Sochauxu, Leipzigu in Liverpoolu.