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Avtor:
Š. L.

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
6.50

Osveženo pred

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Natisni članek
Florentino Perez Real Madrid La Liga špansko prvenstvo

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 6.50

12 minut

Brez velikega presenečenja: Florentino Perez slavil na volitvah

Avtor:
Š. L.

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Florentino Perez | Florentino Perez ostaja na čelu Real Madrida. | Foto Reuters

Florentino Perez ostaja na čelu Real Madrida.

Foto: Reuters

Florentino Perez je zmagal na predsedniških volitvah in si zagotovil nov mandat na čelu Real Madrida, ki bo trajal do leta 2030. Trenutni predsednik si je pridobil zaupanje članov kluba, saj je premagal tekmeca Enriqueja Riquelmeja. Po uradnih podatkih je Perez osvojil 65 odstotkov glasov oziroma 21.741 članov. Riquelme, poslovnež iz Alicanteja, je prejel 35 odstotkov glasov oziroma 11.814 glasovnic, poroča AS.

To bo Perezov že osmi mandat na čelu madridskega kluba. Njegovo vodenje, razdeljeno na dve obdobji (od 2000 do 2006 in od 2009 do danes), je klub v 23 letih popeljalo do največjih športnih in gospodarskih uspehov. Kampanjo je vodil pod sloganom Veliko zgodovine za ustvarjanje, kot zagotovilo pa je izpostavil sedem osvojenih naslovov evropskega prvaka.

"Moja zaveza je jasna: braniti neodvisnost Real Madrida, okrepiti vlogo članov in zagotoviti, da bo klub še naprej vodilni v svetovnem nogometu s športno odličnostjo, inovacijami in finančno stabilnostjo. Kontinuiteta ne pomeni stagnacije, temveč nadaljevanje preobrazbe kluba z izkušnjami, stabilnostjo in ambicijami," je v svojem programu dejal 79-letni Perez.

Čeprav javno ni razkril nobenih imen, razen zanikanja javne skrivnosti, da bo njegov trener José Mourinho, je Perez napovedal prihod novih okrepitev. "Prišle bodo nove zvezde, nove okrepitve. Vemo, katere okrepitve potrebujemo, in te bodo tukaj naslednjo sezono v dresu Real Madrida. Najboljši igralci na svetu bodo vedno igrali v našem klubu in tako bo tudi naslednjo sezono," je dejal prejšnji ponedeljek.

Perez je 12. maja sam pozval k predčasnim volitvam. "To odločitev sem sprejel, ker je nastala absurdna situacija, ki jo podžigajo kampanje, ki ustvarjajo mnenje v nasprotju z interesi Real Madrida in še posebej proti meni. Razpisal bom volitve in ta upravni odbor bo kandidiral. Vse, ki želijo kandidirati, vabim, naj izkoristijo priložnost, sam pa bom kandidiral, da bom branil interese članov Real Madrida," je takrat dejal na izredni tiskovni konferenci. Enrique Riquelme je izziv sprejel, a tudi iz te bitke je kot zmagovalec izšel Perez.

V času njegovih predsedniških mandatov je klub osvojil 66 lovorik, vključno s sedmimi naslovi v nogometni ligi prvakov in tremi v košarkarski evroligi. 

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