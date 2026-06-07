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Avtor:
STA

Nedelja,
7. 6. 2026,
11.15

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Real Madrid

Nedelja, 7. 6. 2026, 11.15

1 ura, 23 minut

Četrtfinale španskega košarkarskega prvenstva

Po nogometaših sezono brez pokala končali tudi košarkarji Reala

Avtor:
STA

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Real Madrid | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Košarkarji Reala Madrida so v četrtfinalu končnice španskega prvenstva nepričakovano izpadli proti Tenerifu, potem ko so na tretji tekmi serije, odigrani na njihovem domačem igrišču v soboto, izgubili s 95:107. Prvič po letu 2011 niso osvojili nobene lovorike.

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Real Madrid se je od tekmovanja poslovil s skupnim izidom 1:2 v zmagah, čeprav je ligaški del prvenstva končal na prvem mestu, ekipa Tenerife pa je bila komaj osma. Košarkarji Real Madrida se tako prvič po 18 letih niso uspeli uvrstiti v polfinale španskega prvenstva. Tenerife zdaj v polfinalu čaka Barcelona, ki je v četrtfinalu ugnala Murcio z 2:1 v zmagah. Na drugi strani si je polfinale že zagotovila Valencia, ki čaka na zmagovalca tretje tekme med Baskonio in Joventutom.

Nepričakovan neuspeh lanskega prvaka je slaba popotnica dan pred izrednimi predsedniškimi volitvami v Realu Madridu. Kandidata sta lastnik gradbenega podjetja Florentino Perez, ki klub vodi že 23 let, in mladi podjetnik Enrique Riquelme Vives. Glasovalo bo približno 70.000 polnoletnih članov kluba, ki so tudi delničarji.

Tudi nogometna ekipa je sezono končala brez osvojenega pokala.

Real Madrid | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage Košarkarska ekipa Real Madrida je pred dvema tednoma v Atenah izgubila finale košarkarske evrolige proti Olympiakosu. Izgubili so tudi finale španskega kraljevega pokala proti Baskonii in finale španskega superpokala proti Valencii.

Real Madrid drži rekord 11 zmag v evropskih pokalih v košarki in 15 v nogometu.

Organizacijo iz Madrida čaka odločanje o vodenju največje in najslavnejše španske blagovne znamke ter finančno najmočnejše športne institucije na svetu z več kot 600 milijonov sledilcev na družbenih omrežjih.

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