Velik dan v Madridu: Real ustoličil Joseja Mourinha

Španski nogometni velikan Real Madrid je tudi uradno potrdil Portugalca Joseja Mourinha za novega trenerja. Kot so zapisali pri Realu, je Mourinho podpisal pogodbo do 30. junija 2029.

Triinšestdesetletni Jose Mourinho, ki bo delo v Madridu začel 13. julija, se k 15-kratnemu evropskemu prvaku vrača drugič. Vodil ga je že med letoma 2010 in 2013. Takrat je osvojil en pokalni in en državni naslov.

Nazadnje je vodil Benfico, v bogati karieri pa je vodil še Porto, s katerim je leta 2003 osvojil ligo prvakov, Chelsea, Inter Milano, ki ga je tudi pripeljal do naslova evropskega prvaka, Manchester United, Tottenham, Romo in Fenerbahče.

Mourinho je tokrat v Madridu nasledil Alvara Arbeloo, potem ko je klub izpadel v četrtfinalu lige prvakov in v domači ligi zaostal za Barcelono.