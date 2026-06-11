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Avtorji:
Ž. L., STA

Četrtek,
11. 6. 2026,
20.55

Osveženo pred

57 minut

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Real Madrid Jose Mourinho špansko prvenstvo La Liga

Četrtek, 11. 6. 2026, 20.55

57 minut

Vrnitev po 13 letih

Velik dan v Madridu: Real ustoličil Joseja Mourinha

Avtorji:
Ž. L., STA

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Jose Mourinho | Jose Mourinho je novi trener Real Madrida. | Foto Reuters

Jose Mourinho je novi trener Real Madrida.

Foto: Reuters

Španski nogometni velikan Real Madrid je tudi uradno potrdil Portugalca Joseja Mourinha za novega trenerja. Kot so zapisali pri Realu, je Mourinho podpisal pogodbo do 30. junija 2029.

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Triinšestdesetletni Jose Mourinho, ki bo delo v Madridu začel 13. julija, se k 15-kratnemu evropskemu prvaku vrača drugič. Vodil ga je že med letoma 2010 in 2013. Takrat je osvojil en pokalni in en državni naslov.

Nazadnje je vodil Benfico, v bogati karieri pa je vodil še Porto, s katerim je leta 2003 osvojil ligo prvakov, Chelsea, Inter Milano, ki ga je tudi pripeljal do naslova evropskega prvaka, Manchester United, Tottenham, Romo in Fenerbahče.

Mourinho je tokrat v Madridu nasledil Alvara Arbeloo, potem ko je klub izpadel v četrtfinalu lige prvakov in v domači ligi zaostal za Barcelono.

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