Kakšna senzacija! Bogati Arabci presenetili Švicarje.

Vse tri gostiteljice so opravile z otvoritvenimi tekmami na domačih tleh, s tretjim dnem SP v ZDA, Kanadi in Mehiki pa se je urnik zgostil. Začelo se je s presenečenjem v Kaliforniji, kjer je Katar v izdihljajih srečanja izenačil proti Švici (1:1) in osvojil zgodovinsko prvo točko na največjem tekmovanju. V noči na nedeljo bodo odigrane kar tri tekme. Ob polnoči bodo prvič na delu tudi Brazilci, ki pa so za zdaj ostali brez zvezdnika Neymarja. Na obračunu z Marokom bo sodil Slavko Vinčić. Sledili bosta tekmi Haiti - Škotska in Avstralija - Turčija.

Tretji tekmovalni dan SP 2026 sta odprla Švica in Katar. Čeprav je slednji pripotoval v ZDA kot azijski prvak, je vloge favorita deležen predstavnik Evrope. Z zmago bi se prebil na prvo mesto skupine, saj sta se v uvodnem srečanju Kanada in BiH razšla brez zmagovalca (1:1).

Dvoboj so bolje začeli azijski prvaki. Že v 2. minuti si je izkušeni švicarski branilec Manuel Akanji privoščil veliko napako, po kateri se je ponudila stoodstotna priložnost za zadetek Edmilsonu Juniorju. Krilni napadalec Katarja, sicer rojen pred 31 leti v Belgiji, jo je zapravil. Švicarski vratar Gregor Kobel, zvezdnik Borussie Dortmund, je prebral njegovo namero in ubranil strel. Katarec, ki nastopa devetič za izbrano vrsto in še čaka na prvi zadetek, ga je skušal ukaniti s strelom med nogama.

Le štiri minute pozneje so prvič zapretili Švicarji. Dan Ndoye je ogrel dlani vratarja Katarja Mahmuda Abunade. V 10. minuti se je nogometašu Nottinghama ponudila še ena zrela priložnost, a je poslal žogo visoko čez vrata Katarja.

Tako je bil storjen prekršek za najstrožjo kazen v 14. minuti. Foto: Reuters

Švica se je otresla pritiska in začela plesti mrežo okrog kazenskega prostora Katarja. V 14. minuti je sodnik po prekršku vratarja Abunade nad Remom Freulerjem pokazal na belo točko. VAR pregled je izključil možnost nedovoljenega položaja, čeprav je dvakrat pošteno zadišalo po njem, tako da na socialnih omrežjih ni manjkalo začudenih mnenj ljubiteljev nogometa, ali v VAR sobi resnično niso prepoznali nedovoljenega položaja? Odgovornost za izvedbo je prevzel Breel Embolo. Napadalec Rennesa je bil zanesljiv, poslal vratarja Katarja v drugo smer in popeljal Švico v vodstvo. Premoč slovenskih krvnikov v kvalifikacijah za SP 2022 se je nadaljevala.

Breel Embolo je v 17. minuti popeljal Švico v vodstvo. Foto: Reuters

Do konca prvega polčasa sta bila nevarna še Ruben Vargas in Remo Freuler, enkrat pa so uspeli zapretiti tudi Katarci pred Edmilsona. Švica je v prvem polčasu v okvir vrat tekmeca usmerila kar sedem strelov, razmerje v tej statistični prvini je bilo 7:2.

Katar izenačil v sodnikovem podaljšku

Čeprav so bili Švicarji boljši tekmec tudi v nadaljevanju, pa tega niso znali pretopiti v otipljivo vodstvo. V sodnikovem podaljšku se jim je to maščevalo. Takrat je švicarska obramba pozabila na kapetana Katarja Boualema Khoukhija, ta pa je z natančnim strelom z glavo izenačil na 1:1 in popeljal Katar do zgodovinske prve točke na svetovnem prvenstvu.

Selektor Švice Murat Yakin je zmajeval z glavo, saj ni mogel verjeti, kako so lahko njegovi varovanci izpustili iz rok vodstvo. Če so bogati Arabci na domačem SP 2022 izgubili vse tri tekme, pa so tokrat, ko jih vodi prekaljeni španski strateg Julen Lopetegui, že v prvem nastopu poskrbeli za veliko presenečenje.

Švicarska obramba je v sodnikovem podaljšku pozabila na kapetana Katarja Boualema Khoukhija, nato je sledilo izenačenje na 1:1. Foto: Reuters

Dvoboj je zagotovo z velikim zanimanjem spremljal tudi selektor slovenske reprezentance Boštjan Cesar, saj bo Švica eden izmed treh tekmecev Slovenije v jesenski izvedbi lige narodov. Po uvodnem krogu in dveh remijih z 1:1 so vse štiri reprezentance v skupini B izenačene na lestvici.

Vinčić sodi prvi derbi prvenstva

Prvi obračun skupine C bo poskrbel za enega od vrhuncev skupinskega dela prvenstva. Ob polnoči se bosta na stadionu MetLife v New Jerseyju, kjer bo odigran tudi veliki finale, pomerila Brazilija in Maroko. To bo edina tekma v skupinskem delu, na kateri se bosta pomerili reprezentanci, ki sta mundial dočakali med prvimi desetimi na lestvici Fife, Brazilija je šesta, Maroko pa sedmi.

Slavka Vinčića in njegovo ekipo je na svetovnem prvenstvu takoj doletela velika čast, a tudi odgovorna naloga. Foto: Guliverimage

Čast sojenja na prvem derbiju prvenstva bo pripadla slovenski sodniški ekipi. Slavko Vinčić bo s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem delil pravico petkratnim svetovnim prvakom in aktualnim afriškim prvakom, ki so se na zadnjem svetovnem prvenstvu prebili vse do polfinala.

Dvoboj je sicer tik pred zdajci izgubil nekaj zvezdniškega blišča, s tem pa se nekoliko lažje delo obeta tudi Vinčiću. Zaradi poškodbe mečne mišice bo namreč uvodno tekmo Brazilije izpustil Neymar. "Trdo dela, da bi si čim prej opomogel," brazilsko javnost miri selektor Carlo Ancelotti.

Škotski navijači so preplavili Boston. Foto: Reuters

V nadaljevanju noči oziroma zgodnjega jutra po slovenskem času bo na sporedu še druga tekma skupine C, Haiti se bo pomeril s Škotsko. Sledi še druga tekma skupine D, v Vancouvru bosta prve točke lovili Avstralija in Turčija, dvoboj se bo začel šele ob šesti uri zjutraj po slovenskem času.

SP 2026, 3. tekmovalni dan:

13. junij, sobota (+ še tri jutranje tekme):

14. junij, nedelja (+ še dve jutranji tekmi):

Lestvica skupine B

Lestvica skupine C

Lestvica skupine D