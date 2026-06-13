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Avtor:
R. P.

Sobota,
13. 6. 2026,
20.46

Osveženo pred

13 minut

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škotska nogometna reprezentanca Tartan Army SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu SP 2026 SP 2026 Haiti Boston

Sobota, 13. 6. 2026, 20.46

13 minut

Škotska navijaška veselica v Bostonu

Ameriški policist zabaval Škote in jih spravil v delirij #video

Avtor:
R. P.

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Škotska Boston | Škotski navijači so preplavili središče Bostona. | Foto Reuters

Škotski navijači so preplavili središče Bostona.

Foto: Reuters

Škotska navijaška skupina Tartan Army velja za eno najbolj simpatičnih na svetu. Pesem, pivo, zabava, kilti, dude, šale … Vse to so na dan srečanja, ko bodo prvič v tem stoletju stiskali pesti za svoje nogometaše na svetovnem prvenstvu, preselili v Boston. Pred tekmo s Haitijem so poskrbeli za kopico dobre volje, pri tem pa so jim pomagali tudi možje postave v ZDA!

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V Bostonu imajo opravka s škotsko navijaško invazijo. Prišlo je od 20 do 30 tisoč navijačev. To je zgodovinski dvoboj Škotske, ki nastopa prvič v tem stoletju na največjem nogometnem tekmovanju na svetu. V noči na nedeljo po slovenskem času se bodo ob 3. uri zjutraj na stadionu v Foxboroughu, predmestju Bostona, pomerili s Haitijem. V skupini C sta še Brazilija in Maroko, ki bosta obračunali tri ure poprej.

Ko je ameriški policist prejel žogo, je začel z njo žonglirati tako spretno in suvereno, da je prejel ovacije škotskih navijačev:

Ameriški policist je na željo škotskih navijačev oblekel dres škotske reprezentance:

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V Bostonu ne manjka tudi navijačev Haitija:

Haiti Boston | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Škotski navijači v Bostonu:

Škotska Boston | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Škotska Boston | Foto: Reuters Foto: Reuters

Škotska Boston | Foto: Reuters Foto: Reuters

Škotska navijači Boston | Foto: Reuters Foto: Reuters

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