Sobota, 13. 6. 2026, 20.46
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Škotska navijaška veselica v Bostonu
Ameriški policist zabaval Škote in jih spravil v delirij #video
Škotska navijaška skupina Tartan Army velja za eno najbolj simpatičnih na svetu. Pesem, pivo, zabava, kilti, dude, šale … Vse to so na dan srečanja, ko bodo prvič v tem stoletju stiskali pesti za svoje nogometaše na svetovnem prvenstvu, preselili v Boston. Pred tekmo s Haitijem so poskrbeli za kopico dobre volje, pri tem pa so jim pomagali tudi možje postave v ZDA!
V Bostonu imajo opravka s škotsko navijaško invazijo. Prišlo je od 20 do 30 tisoč navijačev. To je zgodovinski dvoboj Škotske, ki nastopa prvič v tem stoletju na največjem nogometnem tekmovanju na svetu. V noči na nedeljo po slovenskem času se bodo ob 3. uri zjutraj na stadionu v Foxboroughu, predmestju Bostona, pomerili s Haitijem. V skupini C sta še Brazilija in Maroko, ki bosta obračunali tri ure poprej.
Ko je ameriški policist prejel žogo, je začel z njo žonglirati tako spretno in suvereno, da je prejel ovacije škotskih navijačev:
Safe to say the Tartan Army were impressed by this Boston officer's keepie-uppie skills 😅👮 pic.twitter.com/P5WKCbHI13— Sky Sports Football (@SkyFootball) June 13, 2026
Ameriški policist je na željo škotskih navijačev oblekel dres škotske reprezentance:
Scottish fans managed to get a policeman wearing a Scotland shirt in Boston… 🏴😆👮♂️pic.twitter.com/BOWK9qKQVR— The Away Fans (@theawayfans) June 13, 2026
V Bostonu ne manjka tudi navijačev Haitija:
Škotski navijači v Bostonu: