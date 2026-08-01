Slavnostna sobota na Črni prsti

To soboto je bilo slovesno v planinskem domu na Črni prsti nad Baško grapo. Proslavili so 60 let nadgradnje doma Zorka Jeličniča in 50 let tovorne žičnice, ki omogoča oskrbo koče na 1.835 metrih. Koča je v lasti Planinskega društva Podbrdo. So del mednarodne mreže gorniških vasi, o kateri smo nedavno pisali na siol.net.

Planinsko društvo Podbrdo je na Črni prsti slovesno obeležilo dva pomembna jubileja – 60 let nadgradnje doma in 50 let izgradnje tovorne žičnice, ki omogoča oskrbo planinskega doma. Dan se je začel s skupnim pohodom članov PD Podbrdo in PD Bohinjska Bistrica. Pohodniki so se z vlakom odpeljali iz Podbrda v Bohinjsko Bistrico, nato pa se peš povzpeli na dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti. Dogodek je privabil več kot 100 obiskovalcev z obeh strani gore, med njimi je bil tudi novi predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar.

V kulturnem programu je predsednik PD Podbrdo Tomaž Štenkler poudaril izjemno prostovoljstvo generacij članov društva, ki že desetletja skrbijo za dom. Poseben poklon je bil namenjen vodji gradnje tovorne žičnice in takratnemu predsedniku društva Petru Čuferju ter 64 domačinom, ki so leta 1976 z lastnimi rokami in skoraj 4.000 urami prostovoljnega dela zgradili žičnico, ki še danes predstavlja nepogrešljivo povezavo med dolino in domom. Slavje se je nadaljevalo v prijetnem vzdušju ob glasbi izpod prstov harmonikašev, domači joti ter druženju planinskih prijateljev.

Poglejte, kako je videti pohod iz Podbrda na Črno prst: