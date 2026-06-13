Po visoki zmagi ZDA nad Paragvajem (4:1) se ni razpredalo le o veličastni predstavi Američanov, ki so povsem zasenčili nebogljene goste in si priigrali ogromno pohval, ampak tudi o zgodovinski potezi sodnika Dannyja Makkelieja. Nizozemec je kot prvi na SP 2026 upošteval novo pravilo in vsem, ki nameravajo pretentati sodnika s simuliranjem, poslal več kot jasno sporočilo, naj tega raje ne počnejo.

Na SP 2026 je zaživelo v praksi kar nekaj sodniških novosti. VAR lahko po novem opozarja glavnega sodnika tudi na morebitne napake, sprejete pri odločitvah ob dosojenih rumenih kartonih. Če se izkaže, da je glavni sodnik takrat storil napako, ga lahko iz VAR-sobe opozorijo, naj še enkrat preveri sporno situacijo. Na uvodnih treh tekmah letošnjega mundiala ni bilo povodaza uporabo te novosti, na četrtem dvoboju pa je svet le doživel krstno uprizoritev!

Spremenil odločitev, Paragvajec ni skrival začudenja

Zgodilo se je v 52. minuti srečanja med ZDA in Paragvajem. Američani so imeli takrat v žepu že ogromno prednost (3:0), Južnoameričani pa so želeli čim prej znižati zaostanek. Ko je Miguel Almiron prodiral po desni strani in nato po posredovanju Tima Reama padel na tla, je glavni sodnik Danny Makkelie dosodil prekršek v korist Paragvaja, reprezentantu ZDA pa pokazal rumeni karton.

Prvič v zgodovini se je prekinila igra zaradi VAR-preverjanja sodniške odločitve v primeru "napačne identitete". Foto: Reuters

V vrstah ZDA tej odločitvi niso pretirano nasprotovali, igra se je nadaljevala v mirnem tonu, a jo je nato sodnik, ko je prejel sporočilo iz VAR-sobe, prekinil. Sporno akcijo si je na videozaslonu ogledal še sam, tam pa je postalo jasno, da se Ream sploh ni dotaknil Paragvajca. Spremenil je odločitev, Američanu v primeru "Mistaken identity" (napačna identiteta) izbrisal rumeni karton, to pa še ni bilo vse. Obrnil se je proti začudenemu Paragvajcu in mu zaradi simuliranja pokazal rumeni karton.

La VAR intervient (TRÈS TARDIVEMENT) et sanctionne une simulation d'Almiron : CARTON JAUNE !



🇺🇸 ÉTATS-UNIS 3-0 PARAGUAY 🇵🇾 pic.twitter.com/WQaboDuJV4 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 13, 2026

Paragvajec, nekdanji nogometaš Newcastla, ki od lani nastopa v ligi MLS (Atlanta United), ni skrival začudenja. Postal je prva "žrtev" novega pravila, s katerim želijo delivci pravice pod okriljem Mednarodne nogometne zveze (Fifa) z igrišč izkoreniniti pojave simuliranja.

Timu Reamu so izbrisali rumeni karton, prejel pa ga je reprezentant Paragvaja. Foto: Reuters

V preteklosti je pri tem, kako ob domnevnih prekrških pretentati sodnika in hliniti še večjo kazen, izstopal zlasti brazilski zvezdnik Neymar. Izkušeni napadalec v noči na nedeljo, ko se bo Brazilija na stadionu MetLife, kjer bo odigran tudi finale SP 2026, pomerila z Marokom, zaradi še ne povsem zaceljene poškodbe ne bo nastopil. Če bi se držal starih navad, bi morda obstajala večja verjetnost, da bi novo pravilo na dvoboju uveljavil tudi Slavko Vinčić.

Neymar je znal svojčas na največjih tekmah pretiravati z določenimi "igralnimi" vložki. Foto: Reuters

Najboljši slovenski sodnik bo namreč prvič delil pravico na SP 2026 ravno na atraktivnem srečanju med petkratnimi svetovnimi prvaki in afriškim predstavnikom, ki je na zadnjem SP s prebojem v polfinale poskrbel za zgodovinski dosežek Afrike. Dvoboj se bo začel točno opolnoči po slovenskem času.