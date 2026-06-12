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Avtorji:
Pe. M., Š. L.

Petek,
12. 6. 2026,
22.58

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu nogomet Kanada BiH ZDA Paragvaj Alphonso Davies

Petek, 12. 6. 2026, 22.58

1 ura, 4 minute

SP 2026 v nogometu, 2. tekmovalni dan

Bosna in Hercegovina v Torontu do točke proti gostiteljem

Avtorji:
Pe. M., Š. L.

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Bosna in Hercegovina : Kanada SP 2026 | Obračun Kanade in Bosne se je končal z delitvijo točk. | Foto Reuters

Obračun Kanade in Bosne se je končal z delitvijo točk.

Foto: Reuters

Drugi dan svetovnega nogometnega prvenstva prinaša dve tekmi. Na prvi so sogostitelji Kanadčani brez kapetana Alphonsa Daviesa, ki okreva po poškodbi, v Torontu z 1:1 (0:1) remizirali z Bosno in Hercegovino. V zgodnjih jutranjih sobotnih urah (3.00) po slovenskem času pa bodo prvič na delu še glavni gostitelji prvenstva Američani, nasproti jim bo stal Paragvaj.

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Večina tekem letošnjega svetovnega prvenstva bo potekala v ZDA, za točke pa igrajo v Kanadi in Mehiki. Drugi dan prvenstva so na račun prišli navijači dveh gostiteljev. V Torontu je Kanada remizirala z Bosno in Hercegovino (1:1), ki na SP igra drugič, prvič po letu 2014. Kanadčani niso mogli računati na kapetana Alphonsa Daviesa, ki okreva po poškodbi zadnje lože, a selektor domačinov Jesse Marsch je zadovoljen s potekom rehabilitacija kapetana. Upa, da bo kmalu pripravljen za igranje na prvenstvu. 

Tudi pri BiH imajo težave s poškodbami. Nidala Čelika, ki si je pred dvema dnevoma poškodoval meniskus in bo moral na operacijo, je zamenjal mladi branilec graškega Sturma Arjan Malić.

Bosna je povedla po podaji s kota. | Foto: Reuters Bosna je povedla po podaji s kota. Foto: Reuters

Po dokaj mirnem uvodu je za veliko veselje gostujočih navijačev v 21. minuti poskrbel Jovo Lukić, ki je dosegel svoj prvi gol za reprezentanco. Po podaji iz kota je Sead Kolašinc z glavo žogo podaljšal do 27-letnega Lukića, ki se je dobro znašel ob strelu z glavo in izkoristil slabše posredovanje vratarja Maxima Crepeauja.

Veselje navijačev v Sarajevu. | Foto: Reuters Veselje navijačev v Sarajevu. Foto: Reuters

Kanada do izenačenja

Nogometaši Bosne in Hercegovine so se v drugem polčasu igrali z ognjem, dvakrat so žogo celo izbijali iz golove črte, v 78. minuti pa je sledilo veselje gostiteljev, ki so imeli terensko premoč. Promise David je žogo podal do Cyla Larina, ki je bil na robu kazenskega prostora, nato pa je z močnim strelom v desni kot vrat nasprotnika Kanado popeljal do izenačenja na 1:1 s tem pa postavil tudi končni izid srečanja.

Cyle Larin je izid poravnal na 1:1. | Foto: Reuters Cyle Larin je izid poravnal na 1:1. Foto: Reuters

Bosanski navijači v Torontu pred tekmo:

Kanadski navijači:

Druga tekma v Kaliforniji

Druga tekma dneva bo v Kaliforniji. Američani bodo prvenstvo odprli na stadionu SoFi Stadium v Inglewoodu, kjer bo na odprtju pela ameriška pop pevka Katy Perry, družbo pa ji bo delal desetletni Norvežan Tius. Njihov prvi tekmec bo Paragvaj

Kar 48 reprezentanc

V skupinskem delu bo nastopilo kar 48 reprezentanc, med katerimi bosta tudi slovenski sosedi Hrvaška in Avstrija, v izločilni del pa se jih bo prvič v zgodovino prebilo 32. Tako bo izločilni del bogatejši tudi za tekme šestnajstine finala, štiri reprezentance, ki se bodo uvrstile v polfinale, pa bodo na tem prvenstvu zbrale kar osem nastopov. Naslov brani Argentina, ki bo prvo tekmo na SP 2026 odigrala 17. junija proti Alžiriji.

SP 2026, 2. tekmovalni dan:

12. junij, petek (+ še ena jutranja tekma):
13. junij, sobota (+ še ena jutranja tekma):

Lestvica skupine B

Lestvica skupine D

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