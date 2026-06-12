Petek, 12. 6. 2026, 22.58
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SP 2026 v nogometu, 2. tekmovalni dan
Bosna in Hercegovina v Torontu do točke proti gostiteljem
Drugi dan svetovnega nogometnega prvenstva prinaša dve tekmi. Na prvi so sogostitelji Kanadčani brez kapetana Alphonsa Daviesa, ki okreva po poškodbi, v Torontu z 1:1 (0:1) remizirali z Bosno in Hercegovino. V zgodnjih jutranjih sobotnih urah (3.00) po slovenskem času pa bodo prvič na delu še glavni gostitelji prvenstva Američani, nasproti jim bo stal Paragvaj.
SP 2026, 2. tekmovalni dan:
Večina tekem letošnjega svetovnega prvenstva bo potekala v ZDA, za točke pa igrajo v Kanadi in Mehiki. Drugi dan prvenstva so na račun prišli navijači dveh gostiteljev. V Torontu je Kanada remizirala z Bosno in Hercegovino (1:1), ki na SP igra drugič, prvič po letu 2014. Kanadčani niso mogli računati na kapetana Alphonsa Daviesa, ki okreva po poškodbi zadnje lože, a selektor domačinov Jesse Marsch je zadovoljen s potekom rehabilitacija kapetana. Upa, da bo kmalu pripravljen za igranje na prvenstvu.
Tudi pri BiH imajo težave s poškodbami. Nidala Čelika, ki si je pred dvema dnevoma poškodoval meniskus in bo moral na operacijo, je zamenjal mladi branilec graškega Sturma Arjan Malić.
Bosna je povedla po podaji s kota.
Po dokaj mirnem uvodu je za veliko veselje gostujočih navijačev v 21. minuti poskrbel Jovo Lukić, ki je dosegel svoj prvi gol za reprezentanco. Po podaji iz kota je Sead Kolašinc z glavo žogo podaljšal do 27-letnega Lukića, ki se je dobro znašel ob strelu z glavo in izkoristil slabše posredovanje vratarja Maxima Crepeauja.
Veselje navijačev v Sarajevu.
Kanada do izenačenja
Nogometaši Bosne in Hercegovine so se v drugem polčasu igrali z ognjem, dvakrat so žogo celo izbijali iz golove črte, v 78. minuti pa je sledilo veselje gostiteljev, ki so imeli terensko premoč. Promise David je žogo podal do Cyla Larina, ki je bil na robu kazenskega prostora, nato pa je z močnim strelom v desni kot vrat nasprotnika Kanado popeljal do izenačenja na 1:1 s tem pa postavil tudi končni izid srečanja.
Cyle Larin je izid poravnal na 1:1.
Bosanski navijači v Torontu pred tekmo:
Korteo navijača BiH u Torontu pic.twitter.com/4MZuwUyDtm— Istraga.ba (@IstragaB) June 12, 2026
Absolute scenes in Toronto. 🎶Jedna si JEDINA moja Domovina!🎶 🎥: https://t.co/uo7JRsBIrr #FIFAWorldCup 🇧🇦⚜️ pic.twitter.com/izSR8Zy8gw— Bosnian Football (@BosniaNTBall) June 12, 2026
Kanadski navijači:
Unbelievable scenes in Toronto for the World Cup! 🇨🇦— theScore (@theScore) June 12, 2026
(🎥: @Devin_Heroux)pic.twitter.com/TXKt9KN6sN
Druga tekma v Kaliforniji
Druga tekma dneva bo v Kaliforniji. Američani bodo prvenstvo odprli na stadionu SoFi Stadium v Inglewoodu, kjer bo na odprtju pela ameriška pop pevka Katy Perry, družbo pa ji bo delal desetletni Norvežan Tius. Njihov prvi tekmec bo Paragvaj.
Kar 48 reprezentanc
V skupinskem delu bo nastopilo kar 48 reprezentanc, med katerimi bosta tudi slovenski sosedi Hrvaška in Avstrija, v izločilni del pa se jih bo prvič v zgodovino prebilo 32. Tako bo izločilni del bogatejši tudi za tekme šestnajstine finala, štiri reprezentance, ki se bodo uvrstile v polfinale, pa bodo na tem prvenstvu zbrale kar osem nastopov. Naslov brani Argentina, ki bo prvo tekmo na SP 2026 odigrala 17. junija proti Alžiriji.
SP 2026, 2. tekmovalni dan:
Lestvica skupine B
Lestvica skupine D
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