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Avtor:
Siol.net

Četrtek,
11. 6. 2026,
22.06

Osveženo pred

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horoskop horoskop nogomet horoskop lev horoskop oven horoskop devica horoskop strelec astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja

Četrtek, 11. 6. 2026, 22.06

1 ura, 19 minut

Ti znaki horoskopa so najbolj obsedeni z nogometom

Avtor:
Siol.net

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Thermometer Blue 0,04
nogomet | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Ko se začne pomembna tekma, se svet zanje ustavi. Telefoni so utišani, hladilnik je napolnjen s pijačo, kavč pa postane sveto mesto. Govorimo o tistih ljudeh, ki nogometa ne le spremljajo, ampak zanj dobesedno živijo. Poznajo vse statistike, prestopne roke in taktike, med tekmo pa prehodijo več kilometrov ob televizorju kot nekateri igralci na igrišču. Če se sprašujete, od kod izvira ta neverjetna strast do najpomembnejše postranske stvari na svetu, ima astrologija odgovor. Največji nogometni fanatiki so namreč rojeni v teh štirih nebesnih znamenjih.

Oven

Če slišite nekoga, ki za zaprtim oknom vpije na sodnika, je to skoraj zagotovo oven. Kot prvi znak zodiaka imajo ovni v sebi neizmerno količino tekmovalne energije. Navijajo izjemno glasno in strastno, tekme ne znajo gledati v tišini. Vsak zadetek proslavijo, kot bi ga zabili sami, ob porazu pa lahko hitro poleti kakšen daljinec. Zanje je nogomet boj za ponos in prestiž.

Lev

Levi obožujejo dramo, spektakel in pripadnost ekipi. Nogomet zanje ni le šport, ampak družbeni dogodek leta. Če igra njihov klub, bodo poskrbeli, da bo to vedela celotna soseska. Privlačita jih energija množice in občutek, da so del nečesa velikega. Radi imajo heroje na igrišču in globoko v sebi si predstavljajo, kako bi sami dvignili zmagovalni pokal pred tisoči navijačev.

Devica

Medtem ko drugi znaki navijajo s ponosom v srcu in pijačo v roki, device tekmo spremljajo analitično. Ne vidijo le gola, ampak že tri poteze pred njim opazijo napačno postavitev obrambe. Nogomet je zanje kot šah v gibanju. Obožujejo taktiko, formacije – strastno bodo razpravljale o prednostih sistema 4-3-3 – in natančno statistiko, ki jo ta šport ponuja.

Strelec

Strelce nogomet privlači zaradi dveh stvari: nepredvidljivosti igre in priložnosti za druženje. Največji užitek jim je pripraviti kovčke in iti na gostovanje v drugo mesto ali državo. Tudi če njihova ekipa izgublja, bodo ohranili dobro voljo in uživali v vzdušju pred stadionom. Obožujejo tisti pravi, prvinski športni duh, pošteno igro in zgodbe o odpisani ekipi, ki ji na koncu uspe nemogoče.

Preverite svoj današnji horoskop.

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