Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Petek,
12. 6. 2026,
6.38

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu smrt srčni zastoj

Petek, 12. 6. 2026, 6.38

15 minut

Stadion Azteca

Pred uvodno tekmo svetovnega nogometnega prvenstva umrl navijač

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Azteca 2026 | Pred stadionom Azteca je pred uvodno tekmo svetovnega prvenstva umrl moški. | Foto Reuters

Pred stadionom Azteca je pred uvodno tekmo svetovnega prvenstva umrl moški.

Foto: Reuters

Iz Mehike prihaja tragična vest. Pred uvodno tekmo svetovnega prvenstva med Mehiko in Južno Afriko je pred stadionom Azteca v Mexico Cityju umrl moški. Po poročanju Washington Times gre za Nemca, ki je utrpel srčni zastoj.

Mehika : Južna Afrika, SP 2026
Sportal Popoln polom na uvodni tekmi SP 2026, katastrofa za Južnoafričane

Že prvi dan svetovnega nogometnega prvenstva mediji čez lužo poročajo o žalostnem dogodku. Medtem ko so se množice zgrinjale na stadion Azteca, ki je gostil uvodno tekmo med Mehiko in Južno Afriko, se je eden od obiskovalcev zgrudil. 

Po informacijah Washington Times naj bi moški, domnevno nemški državljan, doživel srčni napad. Reševalci so ga pred stadionom oživljali, a neuspešno. 

Obračun med sogostitelji prvenstva in Južnoafričani se je končal z zmago Mehičanov z 2:0, brazilski sodnik Wilton Sampaio pa je pokazal kar tri rdeče kartone, kar se na tekmi svetovnega prvenstva še nikoli ni zgodilo.

Ibričić Džeko
Sportal ''Kot da bi bog zanj pisal zgodbo''
Pivo SP 2026
Sportal Noro, kakšne cene piva na SP 2026! Angleži se počutijo opeharjene.
Otvoritvena slovesnost, SP 2026
Sportal Shakira odprla nogometni spektakel v Mehiki
Nemčija SP 2026
Sportal Izjemna gesta nemških nogometašev odmeva v ZDA
Omar Abdulkadir Artan
Sportal Izgnanemu somalijskemu sodniku bo primerno spoštovanje izkazala Uefa
SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu smrt srčni zastoj
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.