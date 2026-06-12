Iz Mehike prihaja tragična vest. Pred uvodno tekmo svetovnega prvenstva med Mehiko in Južno Afriko je pred stadionom Azteca v Mexico Cityju umrl moški. Po poročanju Washington Times gre za Nemca, ki je utrpel srčni zastoj.

Že prvi dan svetovnega nogometnega prvenstva mediji čez lužo poročajo o žalostnem dogodku. Medtem ko so se množice zgrinjale na stadion Azteca, ki je gostil uvodno tekmo med Mehiko in Južno Afriko, se je eden od obiskovalcev zgrudil.

Po informacijah Washington Times naj bi moški, domnevno nemški državljan, doživel srčni napad. Reševalci so ga pred stadionom oživljali, a neuspešno.

Obračun med sogostitelji prvenstva in Južnoafričani se je končal z zmago Mehičanov z 2:0, brazilski sodnik Wilton Sampaio pa je pokazal kar tri rdeče kartone, kar se na tekmi svetovnega prvenstva še nikoli ni zgodilo.