Dom, ki je več kot naslov – je način življenja

Mesto ali narava? Pri izbiri novega doma se pogosto zdi, da je treba izbrati eno ali drugo. A obstajajo lokacije, kjer kompromis ni potreben. Na prisojnem pobočju Grmade, na obrobju Ljubljane, nastaja zaprta soseska Pod Šmarno goro, ki združuje mirno zeleno okolje in hiter stik z mestnim utripom.

Foto: arhiv ponudnika

Gre za sosesko, ki poskuša odgovoriti na vprašanje, ki si ga danes zastavlja vse več ljudi: kako živeti bolj mirno, a ostati povezan z mestom.

Narava pred vhodnimi vrati

Prisojna lega soseske Pod Šmarno goro pomeni obilico naravne svetlobe skozi ves dan, kar vpliva tako na bivalno udobje kot tudi na porabo energije. Okolica je obdana z zelenjem, gozdnimi potmi in rekreacijskimi površinami, ki omogočajo, da so sprehodi, tek ali kolesarjenje del vsakdana, ne le načrt za vikend.

Za ljubitelje aktivnega preživljanja prostega časa sta v bližini tudi golf igrišče na Smledniku ter Veslaški center Tacen ob Savi – narava tukaj ni zgolj kulisa, ampak pomemben del bivanja. Vaše jutro se lahko začne s kavo na terasi, dan pa nadaljuje z gibanjem na prostem.

Kljub mirni lokaciji je soseska dobro prometno povezana, zato je dobro izhodišče tako za vikend izlete kot za vsakdanje službene in zasebne opravke. Priključek na avtocesto je oddaljen približno 1,5 kilometra, središče Ljubljane pa 8,5 kilometra, kar omogoča hiter dostop do mestnega utripa.

V neposredni bližini so tudi šola, vrtec in druga osnovna infrastruktura. To pomeni, da bodo vaše vsakodnevne poti – v službo, šolo ali po opravkih – kratke in brez nepotrebnih obvozov.

Foto: arhiv ponudnika

Trije načini bivanja – od funkcionalnega do bolj zasebnega

V soseski Pod Šmarno goro so na voljo trije tipi domov: vrstne hiše, vrstne atrijske hiše in samostojne vile. Vse se ponašajo s premišljenimi tlorisi in sodobno arhitekturno zasnovo s poudarkom na naravni svetlobi in odprtih prostorih.

Vse hiše so zasnovane v treh etažah s kletjo, pritličjem in prvim nadstropjem. To omogoča jasno razmejitev bivalnih in spalnih prostorov ter dodatne funkcionalne površine. Vrstne hiše ponujajo funkcionalno razporeditev z zasebnim atrijem, atrijske hiše še bolj povežejo notranjost z zunanjim prostorom, samostojne vile pa se z velikimi panoramskimi stenami in prostornimi terasami odpirajo proti jugu ter zagotavljajo največ zasebnosti.

Dom, ki ga oblikujete po svoje

Vsaka hiša je zasnovana s poudarkom na estetiki, funkcionalnosti in udobju. Zunanjost bo v celoti dokončana v sodobnem arhitekturnem slogu, ki se harmonično zliva z naravno kuliso okolice, poseben poudarek pa je namenjen tudi energetski učinkovitosti.

Notranjost hiš ostaja prilagodljiva za nove lastnike, kar omogoča, da si bivalne prostore uredite glede na svoje potrebe in način življenja.

Foto: arhiv ponudnika

Zaprta skupnost za bolj miren vsakdan

Soseska je zasnovana kot zaprta stanovanjska skupnost, kar prinaša višjo raven zasebnosti in varnosti. Takšna ureditev je še posebej privlačna za mlade družine, saj omogoča brezskrbno bivanje in varno okolje za odraščanje otrok.

V kombinaciji s sončno lego, zelenim zaledjem in dobro dostopnostjo do mesta vam soseska Pod Šmarno goro ponuja popolno kombinacijo mirnega okolja, dobre dostopnosti in enostavnega vsakdana. Tukaj se dan konča enako mirno, kot se začne.

Naročnik oglasne vsebine je POD ŠMARNO GORO D.O.O.