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Avtor:
STA

Petek,
12. 6. 2026,
8.02

Osveženo pred

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Brito Brazilija nogomet SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu smrt

Petek, 12. 6. 2026, 8.02

40 minut

Brito (1939-2026)

Brazilski svetovni nogometni prvak Brito umrl v starosti 86 let

Avtor:
STA

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Brito | Brito je leta 1970 z Brazilijo osvojil naslov svetovnega prvaka | Foto Guliverimage

Brito je leta 1970 z Brazilijo osvojil naslov svetovnega prvaka

Foto: Guliverimage

Brito, ki je z Brazilijo osvojil naslov svetovnega nogometnega prvaka leta 1970, je umrl v starosti 86 let, je v izjavi za javnost sporočila brazilska nogometna zveza CBF. Brito je za reprezentanco odigral 61 tekem.

"Brito nas je zapustil kot eden največjih obrambnih igralcev v zgodovini brazilskega nogometa. Njegov prispevek na svetovnem prvenstvu leta 1970 k našemu tretjemu naslovu svetovnega prvaka si bomo vsi za vedno zapomnili. Naj bo njegov borbeni duh navdih za naše igralce, ki bodo tekmovali na letošnjem svetovnem prvenstvu leta 2026," je po navedbi nemške tiskovne agencije dpa dejal predsednik CBF Samir Xaud.

Brito | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Brito je leta 1970 skupaj s Piazzo vodil brazilsko obrambo na turnirju. Medtem ko je bil Piazza znan po svoji tehniki, je bil Britto prevladoval s svojo močjo in dobro formo.

Brazilija bo svetovno prvenstvo v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi začela v soboto s tekmo proti Maroku.

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