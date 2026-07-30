Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Četrtek,
30. 7. 2026,
12.11

Osveženo pred

27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,29

Natisni članek

Natisni članek
Ukrajina Rusija

Četrtek, 30. 7. 2026, 12.11

27 minut

Srhljiva napoved ukrajinskega vojaka: Ta vojna se ne bo nikoli končala

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,29
Ukrajinski vojak | Se bo vojna v Ukrajini kmalu končala? Številni ukrajinski vojaki so prepričani, da bo še dolgo trajala. Na fotografiji je ukrajinski vojak. | Foto Guliverimage

Se bo vojna v Ukrajini kmalu končala? Številni ukrajinski vojaki so prepričani, da bo še dolgo trajala. Na fotografiji je ukrajinski vojak.

Foto: Guliverimage

Vojna med Ukrajino in Rusijo traja že več kot štiri leta. Pogosto se pojavljajo napovedi in ugibanja, kdaj se bo končala ali pa se vsaj zamrznila vzdolž trenutnih bojnih črt. Nekateri ukrajinski vojaki na fronti pa so črnogledo prepričani, da se ta vojna zaradi ruske želje po širitvi ozemlja ne bo nikoli končala.

"Vojna z Rusijo traja že stoletja in nikoli se ne bo končala." To je novinarjema ukrajinskega medija Kyiv Independent povedal ukrajinski vojak z imenom Vadim. Ta je na bojni črti v mestu Dobropilja na vzhodu Donbasa, ki ga dan in noč oblegajo in napadajo ruske sile.

Ukrajinski vojak: vojna z Rusi je potekala že leta 2014 in še prej

"Zakaj vsi mislijo, da se bo ta vojna končala?" se skoraj v smehu čudi Vadim. "Kdaj se je sploh končala? Bilo je zgolj to, da v določenem trenutku ni vplivala na nas. Nekoč sem študiral na tehnični univerzi. Vojna ni vplivala name. Toda v tem času so se nekateri že bojevali v Donbasu v protiterorističnih operacijah (mišljeni so spopadi, ki so izbruhnili leta 2014 med ukrajinskimi silami in proruskimi silami v Donbasu, ki so želele ločitev regij Doneck in Lugansk od Ukrajine, op. p.). Mi (preostali deli Ukrajine, op. p.) pa smo živeli v miru. Vojna ni vplivala na nas."

Kitajski vojak
Novice Kitajec, ki se je bojeval v ruski vojski, sporoča rojakom: Ne hodite v Rusijo

Vadim je spomnil, da so še pred tem Ukrajinci pomagali Gruziji (ta se je leta 2008 zapletla v vojno z Rusijo zaradi Severne Osetije, op. p.), ko so ukrajinski helikopterji pomagali odvažati gruzijske civiliste. "Tudi to je bila vojna z Rusijo."

"Rusi se ne bodo nikoli odpovedali željam po ukrajinskem ozemlju"

"Vojna z Rusijo poteka že stoletja in se ne bo nikoli končala. Nikoli se ne bodo (Rusi, op. p.) odpovedali željam po našem ozemlju. Takšna je pač Rusija. To je okupacijska sila, ki skuša za vsako ceno zasesti ozemlje. Morda bo sčasoma vojna postala malce drugačna, a bo še vedno potekala," je prepričan Vadim.

Ruski tank v bližini Kijeva
Novice Ukrajinski dron je priletel čisto blizu ruskega tanka. In storil to. #video
Napad ruskih specialnih enot na Hostomel
Novice Poglejte, kako so se ruski specialci ujeli v ukrajinsko past #video
Vladimir Putin
Novice Vojaški strokovnjaki svarijo: Putin je sprožil fazo 0
Ukrajinski vojak
Novice Ukrajinski vojak svari: To je večja nevarnost za našo državo kot Putin
Ukrajinski vojak na fronti v regiji Zaporožje
Novice Sporočilo ukrajinskega vojaka s fronte: Ta vojna bo trajala še dolgo
Ukrajinski vojak
Novice Nemec, ki se bojuje v Ukrajini, sporoča: Tukaj je pekel
Ukrajinski specialci
Novice To so najnevarnejši ukrajinski vojaki
Ukrajinski vojak z dronom
Novice So to ukrajinski vojaki, ki se jih Rusi najbolj bojijo?
Bojno oklepno vozilo AMX 10 RC
Novice Ukrajinski vojaki razočarani: Ti oklepniki so na fronti neuporabni
Ukrajina Rusija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.