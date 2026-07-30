Vojna med Ukrajino in Rusijo traja že več kot štiri leta. Pogosto se pojavljajo napovedi in ugibanja, kdaj se bo končala ali pa se vsaj zamrznila vzdolž trenutnih bojnih črt. Nekateri ukrajinski vojaki na fronti pa so črnogledo prepričani, da se ta vojna zaradi ruske želje po širitvi ozemlja ne bo nikoli končala.

"Vojna z Rusijo traja že stoletja in nikoli se ne bo končala." To je novinarjema ukrajinskega medija Kyiv Independent povedal ukrajinski vojak z imenom Vadim. Ta je na bojni črti v mestu Dobropilja na vzhodu Donbasa, ki ga dan in noč oblegajo in napadajo ruske sile.

Ukrajinski vojak: vojna z Rusi je potekala že leta 2014 in še prej

"Zakaj vsi mislijo, da se bo ta vojna končala?" se skoraj v smehu čudi Vadim. "Kdaj se je sploh končala? Bilo je zgolj to, da v določenem trenutku ni vplivala na nas. Nekoč sem študiral na tehnični univerzi. Vojna ni vplivala name. Toda v tem času so se nekateri že bojevali v Donbasu v protiterorističnih operacijah (mišljeni so spopadi, ki so izbruhnili leta 2014 med ukrajinskimi silami in proruskimi silami v Donbasu, ki so želele ločitev regij Doneck in Lugansk od Ukrajine, op. p.). Mi (preostali deli Ukrajine, op. p.) pa smo živeli v miru. Vojna ni vplivala na nas."

Vadim je spomnil, da so še pred tem Ukrajinci pomagali Gruziji (ta se je leta 2008 zapletla v vojno z Rusijo zaradi Severne Osetije, op. p.), ko so ukrajinski helikopterji pomagali odvažati gruzijske civiliste. "Tudi to je bila vojna z Rusijo."

"Rusi se ne bodo nikoli odpovedali željam po ukrajinskem ozemlju"

"Vojna z Rusijo poteka že stoletja in se ne bo nikoli končala. Nikoli se ne bodo (Rusi, op. p.) odpovedali željam po našem ozemlju. Takšna je pač Rusija. To je okupacijska sila, ki skuša za vsako ceno zasesti ozemlje. Morda bo sčasoma vojna postala malce drugačna, a bo še vedno potekala," je prepričan Vadim.