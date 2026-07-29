Glasbenika so v torek zvečer našli mrtvega v njegovem domu v Parizu.

Francoski DJ in producent Kavinsky, s pravim imenom Vincent Belorgey, je veljal za pomembno osebnost francoske scene elektronske glasbe. Mednarodno je zaslovel zlasti s pesmijo Nightcall, ki je bila del zvočne podlage filma Vozi! iz leta 2011 z Ryanom Goslingom v glavni vlogi, leta 2024 pa je nastopil na zaključni slovesnosti olimpijskih iger v Parizu skupaj z belgijsko pevko Angele.

Za ugotovitev vzroka smrti so sprožili preiskavo, vendar po podatkih državnega tožilstva na kraju dogodka niso našli sumljivih znakov. Po poročanju francoskih medijev preiskujejo možnost kapi.

Poklon politikov

Didžeju se je že poklonil francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je na Instagramu zapisal, da bo za vedno ostal francoski ponos. Francoska ministrica za kulturo Catherine Pegard pa ga je na platformi X označila za posebnega umetnika in dodala, da je Francija z njegovo smrtjo izgubila enega najbolj edinstvenih glasov.

"Od filma Vozi! do olimpijskih iger v Parizu je ves svet vibriral ob melodiji Nightcall. Ne glede na to, ali je plesna ali nostalgična, bo njegova glasba še naprej presegala generacije in meje," je zapisala.