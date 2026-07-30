Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Četrtek,
30. 7. 2026,
20.44

Osveženo pred

43 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18

Natisni članek

Natisni članek
zrušenje stavba reševanje Sicilija Italija

Četrtek, 30. 7. 2026, 20.44

43 minut

Katastrofa v nekaj sekundah, preživele še iščejo #video

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18

Na Siciliji se je v mestu Messina danes porušila dvonadstropna stavba, po prvih informacijah je poškodovanih več ljudi. Reševalne ekipe na kraju nesreče nadaljujejo obsežno iskalno akcijo, saj domnevajo, da je pod ruševinami ostalo ujetih sedem oseb. Oblasti vzroka nesreče za zdaj še niso potrdile.

Na prizorišču posredujejo gasilci, policija in zdravstvene ekipe, ki s pomočjo specializirane opreme preiskujejo ruševine. Poškodovane so že prepeljali v bolnišnico, medtem ko reševalci nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih.

Oblasti so območje zavarovale in prebivalce pozvale, naj se kraju nesreče ne približujejo, saj obstaja nevarnost nadaljnjega rušenja.

Vzrok nesreče še ni znan

Kaj je povzročilo zrušenje stavbe, za zdaj ni znano. Preiskovalci bodo po končani reševalni akciji opravili ogled kraja in ugotavljali, ali je kriva konstrukcijska napaka, poškodbe objekta ali drug vzrok.

Po prvih informacijah vzrok četrtkove nesreče v četrti Pistunina ni bila eksplozija plina, temveč naj bi se stavba porušila zaradi konstrukcijskih težav, poroča časnik Il Sole 24 Ore.

Iskalna akcija se medtem nadaljuje, oblasti pa napovedujejo, da bodo javnost o razvoju dogodkov sproti obveščale.

zrušitev mostu
Novice Trenutki katastrofe: na novo odprti most se je delno zrušil
Torre dei Conti, Rim, stolp
Novice V porušenju dela srednjeveškega stolpa v Rimu več poškodovanih
Zrušitev balkona
Novice Nadzorna kamera posnela grozljiv prizor: balkon padel na ulico v trenutku, ko ... #video
Madrid
Novice V Madridu se je zrušila večnadstropna stavba
zrušenje stavba reševanje Sicilija Italija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.