Katastrofa v nekaj sekundah, preživele še iščejo #video

Na Siciliji se je v mestu Messina danes porušila dvonadstropna stavba, po prvih informacijah je poškodovanih več ljudi. Reševalne ekipe na kraju nesreče nadaljujejo obsežno iskalno akcijo, saj domnevajo, da je pod ruševinami ostalo ujetih sedem oseb. Oblasti vzroka nesreče za zdaj še niso potrdile.

Na prizorišču posredujejo gasilci, policija in zdravstvene ekipe, ki s pomočjo specializirane opreme preiskujejo ruševine. Poškodovane so že prepeljali v bolnišnico, medtem ko reševalci nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih.

Oblasti so območje zavarovale in prebivalce pozvale, naj se kraju nesreče ne približujejo, saj obstaja nevarnost nadaljnjega rušenja.

Vzrok nesreče še ni znan

Kaj je povzročilo zrušenje stavbe, za zdaj ni znano. Preiskovalci bodo po končani reševalni akciji opravili ogled kraja in ugotavljali, ali je kriva konstrukcijska napaka, poškodbe objekta ali drug vzrok.

❌️ #Messina, dalle ore 16 intervento in corso a Pistunina per il crollo parziale di una struttura che ospita attività commerciali e abitazioni. Sul posto #vigilidelfuoco per operazioni ricerca dispersi coinvolti nel cedimento [#30luglio 16:45] pic.twitter.com/T8EOOecoll — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 30, 2026

Po prvih informacijah vzrok četrtkove nesreče v četrti Pistunina ni bila eksplozija plina, temveč naj bi se stavba porušila zaradi konstrukcijskih težav, poroča časnik Il Sole 24 Ore.

Iskalna akcija se medtem nadaljuje, oblasti pa napovedujejo, da bodo javnost o razvoju dogodkov sproti obveščale.