Neymar, brazilski nogometni zvezdnik, je potrdil, da je po porazu proti Norveški na svetovnem prvenstvu končal z igranjem za brazilsko reprezentanco, poroča AFP.

"Reprezentančno pot sem končal. Spisal sem zgodovino, bil sem zelo srečen, dal sem svojo kri in svoje življenje, ampak zdaj tega ne želim več," je Neymar povedal novinarjem, potem ko je njegov klub Santos v torek v južnoameriškem pokalu premagal venezuelski UCV s 4:2.

Brazilski rekorder po številu golov je na svetovnem prvenstvu igral le na dveh tekmah, skupaj je na igrišču zbral 37 minut. V teh je dosegel en gol, proti Norveški, ki je dvoboj osmine finala dobila z 2:1, je uspešno izvedel enajstmetrovko. Že po tej tekmi je dal vedeti, da je bila njegova zadnja v reprezentanci.

Za Santos pa 34-letni zvezdnik še misli igrati, čeprav tekme z venezuelskim moštvom, po kateri se njegova ekipa uvrstila v osmino finala pokala, ni začel v prvi postavi. Pogodbo ima do konca leta.

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