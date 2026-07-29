Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
29. 7. 2026,
18.17

Osveženo pred

1 ura, 15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Neymar Brazilija

Sreda, 29. 7. 2026, 18.17

1 ura, 15 minut

Konec reprezentančne poti

Neymar nič več za Brazilijo

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Neymar | Neymar ne bo več oblekel dresa brazilske reprezentance. | Foto Reuters

Neymar ne bo več oblekel dresa brazilske reprezentance.

Foto: Reuters

Neymar, brazilski nogometni zvezdnik, je potrdil, da je po porazu proti Norveški na svetovnem prvenstvu končal z igranjem za brazilsko reprezentanco, poroča AFP.

"Reprezentančno pot sem končal. Spisal sem zgodovino, bil sem zelo srečen, dal sem svojo kri in svoje življenje, ampak zdaj tega ne želim več," je Neymar povedal novinarjem, potem ko je njegov klub Santos v torek v južnoameriškem pokalu premagal venezuelski UCV s 4:2.

Brazilski rekorder po številu golov je na svetovnem prvenstvu igral le na dveh tekmah, skupaj je na igrišču zbral 37 minut. V teh je dosegel en gol, proti Norveški, ki je dvoboj osmine finala dobila z 2:1, je uspešno izvedel enajstmetrovko. Že po tej tekmi je dal vedeti, da je bila njegova zadnja v reprezentanci.

Za Santos pa 34-letni zvezdnik še misli igrati, čeprav tekme z venezuelskim moštvom, po kateri se njegova ekipa uvrstila v osmino finala pokala, ni začel v prvi postavi. Pogodbo ima do konca leta.

Preberite še:

Neymar v solzah
Sportal Po brazilskem polomu je Matthäus izgubil potrpljenje z Neymarjem
Neymar
Sportal Neymar padel na kolena in končal v solzah, Ancelotti zavrnil namigovanja
Neymar Brazilija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.