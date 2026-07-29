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Avtor:
A. Ž.

Sreda,
29. 7. 2026,
20.16

Osveženo pred

50 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Erik Fossing Nielsen umetna inteligenca umetna inteligenca ZDA Evropska unija Kitajska

Sreda, 29. 7. 2026, 20.16

50 minut

"To je zadnja priložnost za Evropo, sicer bo prepozno"

Avtor:
A. Ž.

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Ursula von der Leyen | Danski ekonomist Erik Fossing Nielsen trdi, da bi morala Evropska komisija, ki jo vodi Ursula von der Leyen, v okviru proračuna EU za obdobje 2028–2034 nameniti na desetine milijard evrov za razvoj evropske umetne inteligence. | Foto Guliverimage

Danski ekonomist Erik Fossing Nielsen trdi, da bi morala Evropska komisija, ki jo vodi Ursula von der Leyen, v okviru proračuna EU za obdobje 2028–2034 nameniti na desetine milijard evrov za razvoj evropske umetne inteligence.

Foto: Guliverimage

Medtem ko ZDA in Kitajska merijo moči v razvoju umetne inteligence, EU nevarno zaostaja, opozarja danski ekonomist Erik Fossing Nielsen. Trdi, da bi morala EU v okviru svojega proračuna nameniti milijarde za razvoj evropskih projektov umetne inteligence, sicer je lahko prepozno.

Boj umetne inteligence med ZDA in Kitajsko se zaostruje, na spletni platformi Substack piše Erik Fossing Nielsen.

"In Evrope ni nikjer! Kljub grožnjam ZDA z vojaškim posredovanjem (proti Grenlandiji), trgovinske agresije (visoke in asimetrične Trumpove carine), grožnjam z embargi (proti Španiji), zahtevam po ogromnih naložbah v ZDA (sporazum v Turnberryju), namenskemu programu nepovratnih sredstev za nezakonito vmešavanje v evropsko politiko v korist skrajne desnice (nepovratna sredstva Maga za Evropo) in – od 12. junija – izključitvi iz dveh najnovejših modelov Claude frontier, Fable 5 in Mythos 5, se Evropa še naprej oklepa iluzije, da je zaveznica ZDA," piše Nielsen.

"Glavna težava ni zaostajanje v produktivnosti, temveč zaostajanje pri umetni inteligenci"

Danec je prepričan, da glavna težava za Evropo ni zaostajanje v produktivnosti (o tem piše Draghijevo poročilo iz leta 2024 o evropski produktivnosti in prihodnosti EU), ampak zaostajanje pri umetni inteligenci.

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Evropa je po nekaterih podatkih celo uspešnejša pri uporabi umetne inteligence kot ZDA, a Nielsen opozarja, da ni nujno, da bodo inovativne dobrine, kot sta internet in zdaj umetna inteligenca, vedno dosegljive na prostem trgu.

"Barka umetne inteligence je odplula"

Zgodi se lahko, da Evropa ne bo več mogla izkoristiti ameriške ali kitajske visoke tehnologije v enaki meri kot v ZDA ali na Kitajskem. To bo imelo ogromne gospodarske in varnostne posledice.

Nielsen predlaga proračunsko podporo za ustanovitev novega evropskega raziskovalnega centra za umetno inteligenco svetovnega razreda, ki bi lahko pritegnil tako zasebni kapital kot svetovne talente. Prav tako bi lahko EU v okviru proračuna našla denar za zagotavljanje finančnih spodbud za obstoječa evropska podjetja na področju umetne inteligence. | Foto: Guliverimage Nielsen predlaga proračunsko podporo za ustanovitev novega evropskega raziskovalnega centra za umetno inteligenco svetovnega razreda, ki bi lahko pritegnil tako zasebni kapital kot svetovne talente. Prav tako bi lahko EU v okviru proračuna našla denar za zagotavljanje finančnih spodbud za obstoječa evropska podjetja na področju umetne inteligence. Foto: Guliverimage

"Evropa je morda zamudila priložnost, vendar ni prepozno, da bi jo nadoknadila. Torej, povedano provokativno, medtem ko je bila Evropa zaposlena z dobronamernimi, a nadvse zapletenimi priporočili za reforme združevanja zakonodaje in institucij finančnih trgov, oskrbe z energijo, javnih naročil za obrambo in podobno, je barka umetne inteligence odplula," poudarja Nielsen.

Evropski denar za razvoj umetne inteligence

Danski ekonomist predlaga EU, da bi zaostajanje v umetni inteligenci zmanjšali z uporabo večletnega proračuna EU za obdobje 2028–2034.

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Evropska komisija je predložila okvir z ogromnim povečanjem z 1,2 bilijona evrov v sedanjem večletnem finančnem okviru na okoli 1,98 bilijona evrov v naslednjem. Komisija upa, da bo do konca leta dosegla dogovor, vendar se to glede sedanjega predloga ne bo zgodilo, kot sta že nakazali Nemčija in večina severne Evrope.

Novo evropsko raziskovalno središče za umetno inteligenco

Nielsen je prepričan, da lahko EU med temi ogromnimi zneski zagotovo najde 20 do 30 milijard evrov, potrebnih za finančno podporo novega evropskega raziskovalnega centra za umetno inteligenco svetovnega razreda, ki bi lahko pritegnil tako zasebni kapital kot svetovne talente za okrepitev evropske prisotnosti na področju umetne inteligence. Prav tako bi lahko EU v okviru proračuna našla denar za zagotavljanje finančnih spodbud za obstoječa evropska podjetja na področju umetne inteligence.

Evropa je po nekaterih podatkih celo uspešnejša pri uporabi umetne inteligence kot ZDA, a Nielsen opozarja, da ni nujno, da bodo inovativne dobrine, kot sta internet in zdaj umetna inteligenca, vedno dosegljive na prostem trgu. Zgodi se lahko, da Evropa ne bo več mogla izkoristiti ameriške ali kitajske visoke tehnologije v enaki meri kot v ZDA ali na Kitajskem. To bo imelo ogromne gospodarske in varnostne posledice. | Foto: Shutterstock Evropa je po nekaterih podatkih celo uspešnejša pri uporabi umetne inteligence kot ZDA, a Nielsen opozarja, da ni nujno, da bodo inovativne dobrine, kot sta internet in zdaj umetna inteligenca, vedno dosegljive na prostem trgu. Zgodi se lahko, da Evropa ne bo več mogla izkoristiti ameriške ali kitajske visoke tehnologije v enaki meri kot v ZDA ali na Kitajskem. To bo imelo ogromne gospodarske in varnostne posledice. Foto: Shutterstock

"Takšna prerazporeditev sredstev bi imela precej večji vpliv na evropsko rast in varnost kot katerakoli druga točka na današnjem evropskem političnem dnevnem redu, vključno z na primer 55 milijardami evrov, ki se vsako leto porabijo za subvencije evropskim kmetom. Samo pravim ..."

Spremenljiva napoved nogometnega izida

Nielsen je zapisal, da je pred nedavno finalno tekmo na nogometnem svetovnem prvenstvu ChatGPT za zabavo prosil, naj napove zmagovalca. Odgovoril je z 2:1 za Španijo, skupaj z lepim povzetkom, zakaj ima Španija prednost.

Nato pa je Nielsen ChatGPT rekel, da upa, da bo zmagala Argentina, kar sicer ni bilo res, in nato znova postavil isto vprašanje o izidu. V želji, da bi mu ugodil, je ChatGPT svojo napoved spremenil v zmago Argentine z 2:1, skupaj z enako elegantnim povzetkom, zakaj ima Argentina prednost.

"Mislim, da bi se Evropejci lahko hitro naučili graditi boljše modele umetne inteligence od tega," je svoje besedilo končal Nielsen.

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Erik Fossing Nielsen umetna inteligenca umetna inteligenca ZDA Evropska unija Kitajska
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