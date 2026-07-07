Brazilija je po porazu z Norveško končala nastop na svetovnem prvenstvu, Neymar pa se je od reprezentance poslovil v solzah in pod ostrimi kritikami. Lothar Matthäus, nemška legenda in svetovni prvak iz leta 1990, mu je očital, da je pri enajstmetrovki znova postavil ego pred ekipo. Norveška senzacija je tako odprla še večjo brazilsko zgodbo: konec generacije, ki nikoli ni osvojila svetovnega naslova.

"Ne morem več," je bil po brazilskem slovesu neposreden Lothar Matthäus, danes strokovni komentator Sky Sporta.

Nemec je bil vesel norveške zmage v osmini finala, še bolj pa se je ustavil pri Neymarjevem obnašanju ob zaključku tekme. Brazilski zvezdnik je v končnici zadel enajstmetrovko in znižal na končnih 1:2, a Matthäusa ni zmotil strel, temveč vse, kar se je dogajalo pred njim in po njem.

"Namesto da bi enajstmetrovko izvedel hitro, se je Neymar pregovarjal z vratarjem pred strelom in po njem. Iz takšnega vedenja se vidi, da svoj ego postavlja pred uspeh ekipe," je dejal Matthäus.

Ob tem ga je primerjal tudi s Kylianom Mbappejem in Ousmanom Dembelejem, za katera meni, da sta dojela, da veliki igralci lahko delujejo le znotraj močne ekipe.

Neymar vstopil kot rešitelj, končal v solzah

Neymar je proti Norveški v igro vstopil 23 minut pred koncem. Brazilija je lovila zaostanek, selektor Carlo Ancelotti pa je v izkušenem napadalcu videl igralca, ki bi lahko preobrnil tekmo.

Lothar Matthäus je po izpadu Brazilije ostro kritiziral Neymarjevo vedenje ob enajstmetrovki. Foto: Guliverimage

Toda tudi njegov zadetek z bele točke Brazilcem ni pomagal. Norveška je zdržala pritisk, Brazilija pa je po porazu z 1:2 končala svetovno prvenstvo že v osmini finala.

Po koncu tekme je bil Neymar vidno čustven. V solzah se je poslovil od soigralcev, nasprotnikov in navijačev, nato pa potrdil, da je to tudi konec njegove reprezentančne poti.

Norvežani niso padli na veliko ime

Med tekmo je Neymar ob enajstmetrovki izmenjal nekaj besed z norveškim vratarjem Ørjanom Nylandom, kasneje pa se je zapletel tudi z Martinom Ødegaardom. Po zadnjem žvižgu je vendarle pristopil do norveškega kapetana in ga objel.

Norveški strokovni komentator Jesper Mathisen, ki je tekmo spremljal za TV 2, nad Neymarjevo predstavo ni bil navdušen.

"Neymar ni več niti blizu ravni, na kateri je bil nekoč. Videli smo nekaj prebliskov stare veličine, a v celoti je bil njegov nastop razočaranje," je ocenil Mathisen.

Po njegovem mnenju je bila Neymarjeva predstava tudi slika letošnje Brazilije: "To ni Brazilija na najvišji ravni. Ima očitne slabosti. Ko je Neymar vstopil kot rešitelj, so si norveški branilci verjetno mislili: ima veliko ime, a ni več isti igralec kot nekoč."

Brazilija brez naslova, Norveška proti Angliji

Brazilci so svetovno prvenstvo zapustili razočarani. Casemiro je po tekmi dolgo jokal pred kamerami brazilske televizije in priznal bolečo resnico, da njegova generacija nikoli ni osvojila svetovnega prvenstva.

Za Norveško pa se zgodba nadaljuje. Po senzacionalni zmagi nad Brazilijo jo v četrtfinalu v Miamiju čaka Anglija.