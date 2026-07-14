Po padcu s stolpnice v Dubaju umrla 26-letna vplivnica

Brazilski mediji poročajo o tragediji slavne vplivnice, ki je umrla po padcu z balkona stanovanjske stolpnice v Dubaju, kjer je živela zadnji dve leti.

26-letna Kauana Bilhar je v smrt omahnila z balkona stanovanja v 27. nadstropju stanovanjske stolpnice. Nesreča se je zgodila pretekli teden, oblasti v Dubaju pa še vedno preiskujejo okoliščine njene smrti.

Novice o njeni smrti so hitro zaokrožile po družbenih omrežjih, zato se je kmalu oglasila njena mati, ki je v čustvenem videoposnetku dejala, da doživlja "najhujši trenutek svojega življenja" in da se je odločila spregovoriti, ker se njena hči ne more več braniti pred obtožbami in neresničnimi zgodbami, ki krožijo po spletu.

Njena mama prosi za sočutje

Obenem je medije pozvala, naj o tragediji poročajo odgovorno in dostojanstveno, javnost pa prosila za več empatije. "Vsem, ki širijo govorice ali sodijo brez poznavanja dejstev, želim povedati le eno – imejte sočutje. Danes je to moja hči, jutri je lahko nekdo, ki ga imate radi vi."

Dodala je tudi, da si nobena mati ne bi smela že med žalovanjem prizadevati še za obrambo časti pokojne hčerke.

Kauana je bila na Instagramu znana po objavah iz svojega vsakdanjega življenja in je imela več kot 24 tisoč sledilcev. Umrla je v istem tednu kot vplivnež Connor Murphy, ki je prav tako umrl nepričakovano in tragično.

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