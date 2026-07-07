Tri brazilske sestre, stare 103, 104 in 109 let, so pritegnile pozornost znanstvenikov, ki želijo ugotoviti, kaj omogoča tako dolgo in zdravo življenje. Same svojo dolgoživost pripisujejo predvsem sveži hrani, aktivnemu življenju in družinski povezanosti. Razkrile so tudi, kaj so počele v mladosti.

Guinnessova knjiga rekordov je tri brazilske sestre razglasila za najstarejši živeči trio sester na svetu. Zulina de Deus Nunes je stara 103 leta, Zoraide de Deus Mota 104 leta, Levita de Deus Nunes pa 109 let. Skupaj imajo 316 let.

V ospredju raziskave so zaščitni geni

Po poročanju Reutersa bodo sestre sodelovale v raziskavi DNA Longevo Project, ki jo vodi genetičarka Mayana Zatz z Univerze v São Paulu. Raziskovalci želijo odkriti biološke dejavnike, ki omogočajo izjemno dolgo in zdravo življenje.

V okviru raziskave primerjajo stoletnike in ljudi v poznih devetdesetih letih z osebami, pri katerih so se razvili krhkost, kognitivni upad ali kronične bolezni. Posebno pozornost namenjajo genom, ki bi lahko posameznike varovali pred posledicami staranja. "Z analizo DNK iščemo zaščitne gene in vemo, da jih je več. Več družin z več stoletniki bomo vključili v raziskavo, natančneje jih bomo lahko prepoznali," je povedala Zatz.

Znanstveniki domnevajo, da imajo pri ohranjanju zdravja v zelo visoki starosti dedni dejavniki še večjo vlogo kot življenjski slog ali okolje.

Pomembni so tudi družinski odnosi

Sestre živijo v Riu de Janeiru, raziskovalci pa poudarjajo, da poleg genetike pomembno vlogo igra tudi močna družinska podpora.

Foto: Reuters

"Ko tri sestre dosežejo tako visoko starost, je jasno, da gre za močan genetski vpliv. Ker živijo druga ob drugi, pa imajo tudi odlično podporno mrežo družine. Tudi skupnost ima pomembno vlogo," je za Reuters dejal izvršni direktor organizacije LongeviQuest Ben Meyers, ki preverja rekorde dolgoživosti in sodeluje z Guinnessovo knjigo rekordov.

Kje je skrivnost? Sveža hrana in aktivno otroštvo

Sestre svojo dolgoživost pripisujejo predvsem zdravi prehrani in aktivnemu življenju. Zulina se spominja otroštva, ko je veliko plavala in lovila ribe v rekah. "Vse je bilo sveže. Hladilnika nismo imeli," je povedala.

Zulina de Deus Nunes Foto: Reuters

Njena sestra Zoraide pa je poudarila pomen dojenja: "Dojenje je izjemno pomembno."

Sicer so vse tri živele povsem običajna življenja. Levita je delala kot obrtnica in pozneje na televiziji, Zoraide je bila medicinska sestra in je vzgojila pet otrok, Zulina je bila gospodinja in je vzgojila šest otrok.

Raziskovalci upajo, da bodo v projekt vključili najmanj 500 stoletnikov, kar bi omogočilo zanesljivejše ugotovitve o dejavnikih dolgoživosti. Znanstveniki želijo predvsem ugotoviti, kako lahko genetski dejavniki zaščitijo srce, mišice in možgane pred posledicami staranja.