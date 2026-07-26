Turkinje do drugega naslova v ligi narodov

Turške odbojkarice so zmagovalke letošnje izdaje lige narodov. V Macau so v finalu zaključnega turnirja najboljše osmerice premagale Brazilijo s 3:1 v nizih. Najkoristnejša igralka turnirja je postala turška korektorica Melissa Vargas. Odkar so leta 2018 prilagodili sistem elitne lige narodov, se lahko še naprej z naslovom pohvalijo le tri izbrane vrste.

Američanke so osvojile prve tri izdaje med letoma 2018 in 2021, leta 2020 tekmovanja zaradi pandemije novega koronavirusa ni bilo, Italija je bila najboljša v letih 2022, 2024 in 2025, Turčija pa je slavila še leta 2023. Osmoljenke Brazilke so še petič izgubile v finalu (2019, 2021, 2022, 2025, 2026).

Brazilke so po tesni sobotni zmagi proti branilkam naslova Italijankam (3:2), dobro začele finale in v končnici osvojile prvi niz s 25:23. V novem zelo tesnem razpletu so nato Turkinje v zaključkih nizov prikazale več zbranosti. Naslednja dva so dobile na razliko s 25:23 in 26:24, v četrtem pa so bile boljše s 25:21.

Brazilke niso našle rešitve za Melisso Vargas, ki je dosegla kar 33 točk, od tega po tri z asi in bloki. Hande Baladin je dodala 19 točk, Ilkin Aydin pa 15. Pri južnoameriških predstavnicah je 25 točk dosegla Ana Cristina Oliveira, 19 jih je dodala Rosamaria, 15 pa Julia Isabelle Bergmann.

Turkinje so v polfinalu gladko s 3:0 v nizih premagale Kitajsko, ki je pred tem v četrtfinalu presenetila favorizirane Američanke. Dvoboj za tretje mesto je pripadel Italiji, ki je Kitajsko ugnala s 3:1.

Od srede bo v kitajskem Ningboju še zaključni turnir moške različice lige narodov. Slovenija bo četrtfinalni obračun proti Turčiji odigrala v sredo ob 9. uri. Pari so še Japonska - Kitajska (sreda) ter četrtkova dvoboja Italija - ZDA in Poljska - Ukrajina.

Slovenci bi z zmago proti Turčiji vsaj izenačili doslej najboljšo uvrstitev v ligi narodov, trikrat so končali na četrtem mestu (2021, 2024, 2025). V primeru nastopa v polfinalu bi se pomerili z boljšim iz obračuna med Poljsko in Ukrajino.

Po prostem petku bosta polfinala v soboto, 1. avgusta, finale in tekma za tretje mesto pa dan kasneje.

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