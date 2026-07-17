Legendarni dres s svetovnega prvenstva prodali za 4,3 milijona evrov

Dres brazilske nogometne legende Peleja, ki ga je nosil na finalni tekmi svetovnega prvenstva na Švedskem 1958, je na dražbi dosegel visoko ceno. Dražbena hiša Sotheby's ga je prodala za 4,88 milijona dolarjev oziroma 4,3 milijona evrov, kar predstavlja drugo najvišjo ceno za nogometni dres.

Višjo vrednost na dražbi je doslej dosegel le dres legendarnega Argentinca Diega Maradone, ki ga je nosil ob zmagi z 2:1 na razvpiti četrtfinalni tekmi svetovnega prvenstva v Mehiki 1986 proti Angliji. Ta je na dražbi prinesel nekaj več kot 8,1 milijona evrov.

Komaj 17-letni Pele si je na mundialu na Švedskem 1958 utrl pot med največje nogometne zvezdnike. Brazilci so v finalu proti gostiteljem zaključnega turnirja zmagali s 5:2, Pele pa je dosegel dva gola in prispeval levji delež k prvemu od skupno petih brazilskih naslovov svetovnega prvaka.

Po podatkih dražbene hiše Sotheby's je Pele po finalu svoj modri dres z znamenito rumeno številko 10 podaril reprezentančnemu soigralcu Didiju, ki je številko 10 nosil pred njim. Dres je ostal v lasti Didijeve družine vse do leta 1993, ko ga je ta predala muzeju, posvečen nekdanjemu brazilskemu reprezentantu.

Prvič so ga javno ponudili na dražbi 2004 pri dražbeni hiši Christie's, nato pa več kot dve desetletji ni bil več razstavljen v javnosti. Pele, ki velja za enega največjih nogometašev vseh časov, je umrl decembra 2022. Star je bil 82 let.