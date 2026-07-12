Ayrton Senna razglašen za brazilskega heroja

Trikratni svetovni prvak v formuli 1 Ayrton Senna je bil v domovini uradno razglašen za heroja Brazilije. Predsednik Brazilije Luiz Inacio Lula da Silva je namreč podpisal zakon, s katerim se ime pokojnega dirkača vpiše v knjigo junakov in junakinj.

Ayrton Senna velja za enega največjih dirkačev v zgodovini avtomobilističnega športa, z današnjim dnem pa so njegovo ime trajno zapisali v spominsko knjigo, ki jo hranijo v Panteonu domovine v Braziliji, poroča portal Globo.

Senna se je rodil v Sao Paulu, v karieri pa je trikrat osvojil naslov prvaka (1988, 1990, 1991). Slavil je 41 zmag na dirkah velike nagrade, umrl pa po nesreči na preizkušnji za VN San Marina v Imoli, potem ko je v sedmem krogu izgubil nadzor nad dirkalnikom v blagem ovinku Tamburello in z 210 km/h treščil ob zid.

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Predlog sprožil nekdanji astronavt, danes senator

Predlog za vpis Senne v spominsko knjigo brazilskih junakov in junakinj je vložil zdajšnji senator in nekdanji astronavt Marcos Pontes, pobudo pa je podprl senator Jorge Kajuru. Zakon je senat odobril po glasovanju na plenarnem zasedanju.

Knjigo junakov in junakinj domovine so uvedli leta 1992, vsebuje pa imena, ki so pomembno prispevali k izgradnji in obrambi Brazilije. Jeklena knjiga je ves čas razstavljena v Panteonu domovine na trgu Plaza de los Tres Autonomes v prestolnici Brasilii.

Leta 2023 je bil Senna s posebnim zveznim zakonom že razglašen za zaščitnika brazilskega športa.

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