Primož Roglič bo zadnje tedne pred Dirko po Španiji pilil formo na njemu dobro znanem terenu. Organizatorji Dirke po Burgosu, petdnevne etapne preizkušnje, ki bo na sporedu od 4. do 8. avgusta, so danes na uradni spletni strani potrdili nastop 36-letnega člana ekipe Red Bull-Bora-Hansgrohe.

Za Primoža Rogliča bo to drugi nastop na dirki, na katero ga vežejo zelo lepi spomini. Leta 2023 je v Burgosu, takrat še v dresu nizozemske ekipe Jumbo Visma, dobil dve etapi in osvojil tudi skupno zmago, zato bo tudi letos sodil med glavne favorite.

Ob njem naj bi nastopil tudi Giulio Pellizzari, eden od najbolj opaznih kolesarjev letošnje dirke Po Sloveniji. Mladi Italijan je bil na Dirki po Burgosu lani četrti, zmagovalni oder pa je zgrešil le za nekaj sekund. Po španski preizkušnji naj bi se osredotočil predvsem na italijanske jesenske klasike.

Na predhodnem seznamu ekipe Red Bull-Bora-Hansgrohe so še Daniel Felipe Martínez, Laurence Pithie, Gianni Moscon, Davide Donati in Luke Tuckwell.

Dirka po Burgosu bo za Rogliča pomemben test pred osrednjim ciljem drugega dela sezone. Na Vuelti bo poskušal osvojiti že peto skupno zmago in s tem še dodatno utrditi status enega najuspešnejših kolesarjev v zgodovini španske tritedenske dirke.

Dirka po Španiji se bo začela 22. avgusta v Monaku, končala pa 13. septembra v Granadi.

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