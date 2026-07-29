Ukrajina se je pritožila športnem arbitražnem sodišču

Ukrajina je sporočila, da se je pritožila na Športno arbitražno sodišče (CAS), od katerega računa, da bo preprečil udejanjenje odločitve Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), ki ruskim športnikom spet dovoljuje nastope na mednarodnih tekmovanjih, poroča AFP.

Mok je v začetku julija objavil, da bo prekinil omejitve nastopov ruskih športnikov in da jim bo dovolil nastopiti tudi na olimpijskih igrah v Los Angelesu leta 2028.

V izjavi je Ukrajinski olimpijski komite zatrdil, da je sprožil uradni postopek, saj meni, da so odločitev sprejeli prehitro in brez ustreznih preverjanj.

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