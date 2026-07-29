Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
29. 7. 2026,
19.20

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
MOK Ukrajina Rusija

Sreda, 29. 7. 2026, 19.20

14 minut

Ukrajina se je pritožila športnem arbitražnem sodišču

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Olimpijski krogi, MOK, olimpijske igre, splošna | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Ukrajina je sporočila, da se je pritožila na Športno arbitražno sodišče (CAS), od katerega računa, da bo preprečil udejanjenje odločitve Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), ki ruskim športnikom spet dovoljuje nastope na mednarodnih tekmovanjih, poroča AFP.

Mok je v začetku julija objavil, da bo prekinil omejitve nastopov ruskih športnikov in da jim bo dovolil nastopiti tudi na olimpijskih igrah v Los Angelesu leta 2028.

V izjavi je Ukrajinski olimpijski komite zatrdil, da je sprožil uradni postopek, saj meni, da so odločitev sprejeli prehitro in brez ustreznih preverjanj.

Preberite še:

Rusija olimpijske igre zastava
Sportal Mok začasno odpravil suspenz ruskemu olimpijskemu komiteju
MOK Ukrajina Rusija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.