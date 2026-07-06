Neymar končal v solzah, Ancelotti zavrnil namigovanja

Italijanski strateg Carlo Ancelotti je po bolečem izpadu Brazilije v osmini finala SP 2026 proti Norveški (1:2) poudaril, da je bil turnir razočaranje, a hkrati tudi začetek novega cikla. Če bo Ancelotti nadaljeval pot z brazilsko reprezentanco, pa se najverjetneje poslavlja brazilski zvezdnik Neymar, ki je ob izpadu nakazal konec reprezentančne kariere.

"Seveda smo vsi zelo razočarani, glede na to, kaj se je zgodilo. Nismo imeli spektakularnega SP, ampak dobrega. Mislim, da smo si zaslužili zmago," je po porazu z 1:2 proti Norveški v East Rutherfordu, kjer se bo 19. julija igral finale SP 2026, povedal Carlo Ancelotti. Italijan je od mundiala pričakoval bistveno več kot pa izpad že v osmini finala.

Za Norveško je dvakrat v polno zadel prvi junak srečanja Erling Haaland, v zadnjih sekundah sodnikovega podaljška pa je častni zadetek za Brazilijo po strelu z bele točke dosegel Neymar. Izkušeni napadalec, ki je na tem mundialu zbral dva nastopa, je nakazal, da je to tudi konec njegove reprezentančne kariere.

Neymar je bogato reprezentančno pot začel prav na stadionu, kjer je tudi sklenil nastope na SP 2026. Foto: Reuters

"Trudil sem se, trudil. Zdaj je konec. Tu sem začel, zdaj pa sem končal," je povedal Neymar, ki se je spomnil, da je svoj debi za Brazilijo doživel prav v East Rutherfordu leta 2010. Če se bo dejansko poslovil od reprezentančnega dresa, bo kariero končal z 80 zadetki in 58 podajami na 130 tekmah. Njegov edini naslov z Brazilijo je bilo slavje na pokalu konfederacij.

Ancelotti: To je začetek novega cikla

Neymar je tekmo z Norvežani končal v solzah. "Tudi takšen poraz moraš prebaviti. To je bila nova avantura. Zdaj mora vsak od nas pokazati, da si zasluži mesto v ekipi in da se trudi izboljšati," je povedal Ancelotti, ki so ga v Braziliji imenovali za osvojitev šestega svetovnega naslova, prvega po 2002.

Carlo Ancelotti je prepričan, da bi lahko šla Brazilija na tem prvenstvu bistveno dlje. Foto: Reuters

Italijan ima pogodbo do SP 2030 in je hitro zavrnil namigovanja, da bi lahko odstopil. "Mislim, da to ni konec. Mislim, da je to začetek novega cikla. Brazilija bi lahko z ekipo, ki jo ima, tekmovala vse do konca tega SP, tudi upoštevajoč to, kar se je danes zgodilo," meni Ancelotti.

Izpad v osmini finala je najslabši dosežek Brazilije na SP po letu 1990. "Kar lahko rečem, je to, da bomo še naprej trdo delali za reprezentanco, se trudili izboljševati in najti nove ideje," je dodal Italijan.

Carlo Ancelotti želi voditi Selecao tudi na SP 2030. Takrat bo star 71 let. Foto: Reuters

"Mislim, da smo opravili dobro delo, toda to je nogomet, to je šport. Moraš se znati spoprijeti z žalostjo in okusom poraza. Sam sem navajen tega in bomo to prebrodili. Uporabili bomo to za gorivo za prihodnost," je izkušeni Ancelotti, sicer prvi tuji selektor, ki je vodil Brazilijo na svetovnem prvenstvu, prepričan v boljše rezultate v prihodnjih letih. Morda tudi na SP 2030.