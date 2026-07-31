V več kot 150 letih je tovarna v Neckarsulmu preživela svetovni vojni, gospodarske krize in skorajšnje zaprtje. Tam so nastali legendarni modeli znamke NSU, danes pa z montažnih trakov prihajajo Audijevi paradni modeli. Toda zgodovinski obrat se znova bori za svojo prihodnost, potem ko ga je Volkswagen uvrstil med tovarne z negotovo usodo po letu 2030.

Foto: Audi Ko danes obiskovalec stopi v Audijevo tovarno v Neckarsulmu, ga pričakajo roboti, digitalizirana proizvodnja in električni modeli. Toda ta tovarna ni le ena od številnih proizvodnih lokacij koncerna Volkswagen.

To je kraj, kjer se je pred več kot 150 leti začela pisati zgodba nekdanje znamke NSU, kjer so nastali legendarni prinz, revolucionarni ro 80 in mnogo let pozneje tudi prestižni modeli A6, A8 in električni e-tron GT. Prav zato je bilo toliko večje presenečenje, ko je Volkswagen med tovarnami, katerih prihodnost po letu 2030 ni zagotovljena, omenil tudi Neckarsulm. Ta teden se je pred tovarno zbralo približno šest tisoč zaposlenih, ki so od vodstva zahtevali jasen odgovor: ali bo ena najbolj zgodovinskih avtomobilskih tovarn v Nemčiji preživela novo preobrazbo avtomobilske industrije?

Po podatkih Audija v Neckarsulmu dela 15.509 zaposlenih, lani pa so tam izdelali 181.454 avtomobilov. Trenutno tam nastajajo Audijevi modeli A5, A6, A8 in električni e-tron GT, v tovarni pa domuje tudi Audi Sport. Kljub temu je predsednik koncerna Volkswagen Oliver Blume v internem sporočilu Neckarsulm uvrstil med štiri tovarne, za katere po letu 2030 še nimajo potrjenega poslovnega modela. Prav ta negotovost je sprožila proteste zaposlenih, saj bi morebitno zaprtje pomenilo hud udarec za celotno gospodarsko regijo Heilbronn-Franken.

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Vse se je začelo s pletilnimi stroji

Korenine tovarne segajo v leto 1873, ko sta Christian Schmidt in Heinrich Stoll ustanovila podjetje za izdelavo pletilnih strojev. Nekaj let pozneje sta proizvodnjo preselila v Neckarsulm, ime NSU pa je nastalo iz začetnic mest Neckar in Sulm.

Podjetje je hitro prepoznalo novo poslovno priložnost. Najprej so začeli izdelovati kolesa, nato motocikle, leta 1906 pa še prvi avtomobil. Že pred prvo svetovno vojno je NSU slovel kot tehnično napreden proizvajalec. Leta 1914 je predstavil avtomobil z aluminijasto karoserijo, kar je bilo za tisti čas izjemno napredno.

Od največjega proizvajalca motociklov do legendarnega prinza

Po gospodarski krizi je NSU za nekaj časa opustil izdelavo avtomobilov in se osredotočil na motocikle. Ta odločitev se je izkazala za pravilno. Sredi petdesetih let je podjetje izdelovalo skoraj 300 tisoč motornih dvokolesnikov letno in postalo največji proizvajalec motociklov na svetu.

Toda z rastjo življenjskega standarda so kupci želeli avtomobile. Leta 1958 se je NSU vrnil med avtomobilske proizvajalce z modelom prinz, ki je hitro postal eden najbolj prepoznavnih malih evropskih avtomobilov. Posebej priljubljen je bil tudi v nekdanji Jugoslaviji in Sloveniji, kjer je zaradi svoje preproste zasnove, zanesljivosti in dostopne cene postal eden najbolj razširjenih zahodnonemških avtomobilov svojega časa. Marsikdo se ga še danes spominja kot prvega družinskega avtomobila.

Foto: Audi

NSU je bil eden prvih zahodnih avtomobilskih proizvajalcev, ki je avtomobile izdeloval v nekdanji Jugoslaviji.



Proizvodnja je potekala v podjetju Pretis (Preduzeće Tito Sarajevo) v Vogošći pri Sarajevu. Pretis je bil prvotno vojaška tovarna, ki je leta 1963 z NSU podpisala licenčno pogodbo. Sprva so izdelovali motocikle, kmalu zatem pa še avtomobile. Sredi šestdesetih let so začeli sestavljati avtomobile družine NSU Prinz, predvsem modele 1000, typ 110 in pozneje NSU 1200.



Sarajevski NSU 1200 je bil zaradi podaljšane karoserije med ljudmi znan kot dolgi princ. Imel je skoraj 490 litrov prtljažnega prostora spredaj (motor je bil zadaj), razporeditev mase pa je bila zaradi zadnjega motorja nagnjena proti zadnji osi. Lastniki so zato v sprednji prtljažnik pogosto dodali vrečo cementa ali drug tovor, da je bil avtomobil na spolzki cesti stabilnejši.



Do leta 1972 so v Sarajevu sestavili približno 15 tisoč avtomobilov NSU, večinoma po sistemu SKD/MKD. To pomeni, da so iz Nemčije prihajale pobarvane karoserije in glavni mehanski sklopi, v Sarajevu pa so avtomobile dokončno sestavili ter postopoma dodajali tudi vedno več domačih komponent (akumulatorje, pnevmatike, električno napeljavo ...).



Zgodba je pomembna predvsem zato, ker je neposredno vodila do nastanka TAS (Tvornica Automobila Sarajevo). Leta 1972 sta Volkswagen in UNIS ustanovila TAS, proizvodnja NSU pa se je končala. Na istih proizvodnih površinah so začeli izdelovati Volkswagnovega hrošča, kmalu zatem pa še golfa druge generacije. Prav NSU pa je bil tisti, ki je odprl vrata Volkswagnu v Sarajevo.

Wanklov motor in avtomobil, ki je prehitel svoj čas

NSU se ni zadovoljil le z običajnimi avtomobili. Že v začetku petdesetih let je začel sodelovati z inženirjem Felixom Wanklom, rezultat pa je bila ena največjih tehničnih posebnosti avtomobilske zgodovine.

Leta 1963 je predstavil NSU wankel spider, prvi serijski avtomobil na svetu z Wanklovim motorjem. Še večji odmev je štiri leta pozneje povzročil NSU ro 80. Njegova aerodinamična oblika je bila desetletja pred svojim časom, poganjal ga je dvovaljni Wanklov motor, leta 1967 pa je postal tudi prvi nemški avtomobil z nazivom evropski avto leta.

Čeprav je ro 80 postal avtomobilska ikona, so težave z zanesljivostjo Wanklovega motorja podjetju povzročile velike stroške in dodatno poslabšale finančni položaj.

Foto: Audi

Avtomobili, ki so zaznamovali znamko NSU

Čeprav je NSU avtomobile izdeloval razmeroma kratek čas, je v manj kot dveh desetletjih ustvaril več modelov, ki so pustili močan pečat v avtomobilski zgodovini.

NSU prinz – mali avtomobil za množice

Največji prodajni uspeh je bil NSU Prinz, predstavljen leta 1958. Šlo je za majhen mestni avtomobil z motorjem v zadku in pogonom na zadnji kolesi, ki je bil namenjen hitro rastočemu evropskemu srednjemu razredu. Zaradi preproste tehnike, nizke porabe in zanesljivosti je postal eden najbolj priljubljenih nemških malih avtomobilov šestdesetih let. Zaradi preproste mehanike je veljal za avtomobil, ki ga je bilo mogoče popravljati v skoraj vsaki domači delavnici.

Prinz TT – mali velikan dirkališč

Posebno mesto ima NSU prinz TT, športna različica osnovnega modela. Zaradi majhne mase, živahnega motorja in odličnih voznih lastnosti je postal eden najuspešnejših dirkalnikov za turistične avtomobile svojega časa.

Z modelom prinz TT so osvojili kar 29 državnih prvenstev po Evropi in Severni Ameriki, uspešen pa je bil tudi na gorskih dirkah. Pokazal je, da lahko tudi majhen avtomobil premaguje precej močnejše tekmece, zato je postal prava legenda med dirkaškimi navdušenci.

Wankel spider – prvi serijski avtomobil z rotacijskim motorjem

Leta 1963 je NSU presenetil avtomobilski svet. Predstavil je wankel spider, prvi serijsko izdelani avtomobil na svetu z rotacijskim oziroma Wanklovim motorjem. Poganjal ga je enorotorski motor prostornine 497 kubičnih centimetrov. Čeprav prodajni uspeh ni bil velik, je spider dokazal, da je mogoče revolucionarno zasnovo motorja prenesti tudi v serijsko proizvodnjo.

Ro 80 – avtomobil, ki je prehitel svoj čas

Vrhunec razvoja znamke je bil leta 1967 NSU ro 80. Njegova nizka in aerodinamična karoserija, sprednji pogon, polsamodejni menjalnik ter dvobatni Wanklov motor so predstavljali tehnološki preskok, kakršnega avtomobilski svet dotlej skoraj ni poznal.

Ro 80 je istega leta postal evropski avto leta, kar je bil prvi takšen naslov za nemškega proizvajalca. Kljub izjemni naprednosti pa je imel Wanklov motor težave z vzdržljivostjo tesnil, zaradi številnih garancijskih popravil pa je model za NSU pomenil tudi veliko finančno breme. Prav te težave so pomembno prispevale k združitvi podjetja z Auto Unionom in nastanku današnjega Audija.

Foto: Audi

Rojstvo današnjega Audija

Leta 1969 je sledila ena najpomembnejših prelomnic. NSU se je združil z družbo Auto Union iz Ingolstadta, nastalo pa je podjetje Audi NSU Auto Union AG pod okriljem Volkswagna.

V Neckarsulmu so nato nekaj časa vzporedno izdelovali modele NSU prinz, ro 80 in prvi audi 100. Prinz se je poslovil leta 1973, ro 80 pa štiri leta pozneje. Leta 1985 je podjetje dobilo današnje ime Audi AG, sedež družbe pa se je preselil v Ingolstadt. Kljub temu je Neckarsulm ostal eno najpomembnejših razvojnih in proizvodnih središč znamke.

Nova revolucija je drugačna od vseh prejšnjih

Danes v Neckarsulmu izdelujejo najprestižnejše Audijeve modele, tam je tudi sedež družbe Audi Sport, ki razvija športne modele RS. Tovarna je postala eno ključnih središč za razvoj visokonapetostnih baterij in postopno prehaja v t. i. pametno tovarno prihodnosti. Od konca leta 2020 tam nastaja tudi električni e-tron GT, prvi Audijev električni model, izdelan v Nemčiji.

Neckarsulm je v več kot 150 letih preživel dve svetovni vojni, gospodarske krize, propad znamke NSU in rojstvo Audija. Tokrat pa izziv ni tehnološki, temveč predvsem gospodarski. Koncern Volkswagen želi zmanjšati stroške, poenostaviti ponudbo modelov in povečati izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti. Prav zato prihodnost nekaterih tovarn ostaja negotova.

Za Neckarsulm bi bilo morebitno zaprtje precej več kot le ukinitev ene proizvodne lokacije. To bi pomenilo konec kraja, kjer se je pisala pomembna zgodovina nemške avtomobilske industrije – od NSU prinza in ro 80 do današnjih Audijevih paradnih modelov. Prav zato zaposleni zahtevajo jasen odgovor, ali bo tovarna, ki se je v stoletju in pol vedno znala prilagoditi novim časom, uspešno prestala tudi največjo preobrazbo avtomobilske industrije v svoji zgodovini.

Pet zanimivosti iz zgodovine Neckarsulma