Hortenzije so med najbolj priljubljenimi okrasnimi vrtnimi rastlinami, a žal tudi med pogostimi žrtvami visokih temperatur in suše. Marsikje ob vse bolj vročih poletjih ne morejo več preživeti.

Fotogenične kmečke hortenzije (Hydrangea macrophylla) s svojimi velikimi cvetovi v modrih, rožnatih, belih in vijoličastih odtenkih so med najbolj priljubljenimi okrasnimi vrtnimi rastlinami po vsem svetu. Sicer so lahko muhaste, a pozorno skrb nagradijo z obilnim cvetenjem. Pa bo tudi v prihodnje tako? Vse bolj vroča poletja so neusmiljena in hortenzije se v takšnih okoliščinah počutijo vse slabše, opozarjajo strokovnjaki za hortikulturo.

Foto: Shutterstock Pri britanskem Kraljevem hortikulturnem društvu (RHS), vrtnarski avtoriteti na Otoku, opažajo, da vse bolj vroča poletja in neprizanesljivi vročinski valovi resno ogrožajo te cvetoče lepotice. Poročila o škodi zaradi suše in sončne pripeke so se od leta 2023 več kot potrojila in hortenzije so na samem vrhu seznama rastlin, ki najbolj trpijo zaradi poletne vročine, so navedbe RHS povzeli pri Guardianu.

Težave so tako obsežne, da pri RHS razmišljajo o selitvi svoje bogate zbirke hortenzij, ki jo imajo trenutno v grofiji Surrey na jugu Anglije, v okolico Manchestra in severni Yorkshire, kjer so poletja še vedno nekoliko bolj sveža in prijaznejša.

"Vroča in suha poletja hortenzijam preprosto ne ustrezajo. Najbolj na udaru so klasične kmečke hortenzije, še posebej če rastejo na močnem soncu in v peščeni zemlji," je za Guardian povedal Guy Barter, glavni svetovalec za hortikulturo pri RHS.

Na sončnih legah bolje uspevajo lataste hortenzije

Dodal je, da je treba v luči podnebnih sprememb občutljive rastline, kot so hortenzije, saditi bolj premišljeno. Če želite uživati v njihovih cvetovih, jih sadite v senco in lege, obrnjene proti severu, kjer prst tudi poleti dlje ostane vlažna. Za lege z več sonca pa izberite bolj odporne lataste hortenzije (Hydrangea paniculata), ki so manj zahtevne kot kmečke in prenesejo več sončnega obsevanja. Velja pa vedeti, da tudi te ne bodo preživele hude suše in jih je treba v vročinskih valovih redno ter obilno zalivati.

Lataste hortenzije z značilnimi koničastimi cvetovi poletno sonce prenašajo bolje kot kmečke. Foto: Shutterstock

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