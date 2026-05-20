Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. S.

Sreda,
20. 5. 2026,
13.29

Osveženo pred

1 ura, 10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
cvetlice balkon balkonsko cvetje Vrt Vrt

Sreda, 20. 5. 2026, 13.29

1 ura, 10 minut

Najbolj trpežne balkonske cvetlice, ki brez težav prenesejo poletno sonce

Avtor:
R. S.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
balkon, sonce, poletje | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Imate balkon, ki je večji del dneva obsijan z močnim soncem? Iskanje pravih rastlin za takšne pogoje je lahko prava nočna mora, saj mnoge nežne cvetlice pod močnimi žarki hitro ovenijo, njihovi listi se osmodijo, zemlja pa se izsuši v nekaj urah.

Na srečo obstajajo prave balkonske rastline, ki sonce naravnost obožujejo. Še več: bolj ko je vroče, lepše cvetijo. Če opremljate balkon z južno ali zahodno lego, izberite eno izmed teh izjemno trpežnih vrst.

1. Pelargonije

pelargonije | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Pelargonije, bodisi pokončne ali bršljanke, so z razlogom tradicionalna izbira na slovenskih oknih in balkonih. Zakaj so tako trpežne? Izvirajo iz Južne Afrike, kar pomeni, da imajo vročino v genih. Njihovi mesnati listi in stebla zadržujejo vodo, zato bodo preživele, tudi če jih kdaj pozabite zaliti.

Bršljanke so odlične za viseča korita, saj ustvarijo prave barvne slapove, medtem ko pokončne pelargonije čudovito zapolnijo prostor.

2. Dipladenije

dipladenija | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Dipladenija postaja v zadnjih letih velika uspešnica poletnih balkonov. Njena prednost so bleščeči, usnjati temno zeleni listi in čudoviti trobentasti cvetovi v rdeči, rožnati ali beli barvi. Zakaj je odlična za sonce? Njeni listi so prevlečeni z voskom, ki preprečuje izhlapevanje vode. Odlično prenaša suh zrak in direktno opoldansko sonce.

Ker gre za vzpenjalko, ji ponudite oporo, lahko pa jo tudi pustite, da raste čez rob korita.

3. Milijon zvončki

milijon zvončki | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Če obožujete videz petunij in surfinij, a se bojite, da vam bosta veter in močno sonce uničila nežne cvetove, so milijon zvončki popolna alternativa. Njihovi cvetovi so manjši, a zelo gosti, rastlina pa je precej bolj odporna proti vročini in vetru kot klasične surfinije.

Potrebujejo rahlo kislo prst in redno dodajanje železa, da listi ne začnejo rumeneti.

4. Vinke in srebrni dež

vinke, srebrni dež | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Vinka je izjemno hvaležna rastlina z ljubkimi cvetovi, ki cveti tudi v največji vročini in ne zahteva odstranjevanja odcvetelih delov. Če želite med cvetoče vinke vnesti nekaj elegance, pa dodajte še srebrni dež, strukturno rastlino z dolgimi, srebrnkastimi poganjki, ki obožuje sonce.

Triki za preživetje rastlin na žgočem soncu

Tudi najbolj trpežne rastline potrebujejo nekaj pomoči, ko pritisne najhujša poletna vročina. Zato:

  • Izberite večja in globlja korita, saj se v majhnih posodah zemlja hitro pregreje in izsuši. Več kot je zemlje, dlje bo zadrževala vlago.
  • Korita z vodno rezervo so odlična investicija za balkone, obrnjene na jug, ker imajo rastline stalni dostop do vode na dnu korita.
  • Nikoli ne zalivajte sredi dneva, saj lahko kapljice vode na listih delujejo kot povečevalno steklo in povzročijo opekline.

Oglejte si še:

sadika
Trendi Rumeni listi na sadikah? Preverite, katero hranilo manjka vašemu vrtu.
vrt, škropivo, uši
Trendi Domače škropivo proti ušem: recept iz sestavin, ki jih imate v kuhinji
pelargonije
Trendi Kako pravilno saditi pelargonije za bujno cvetenje vso sezono
cvetlice balkon balkonsko cvetje Vrt Vrt
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.