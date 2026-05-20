Najbolj trpežne balkonske cvetlice, ki brez težav prenesejo poletno sonce

Imate balkon, ki je večji del dneva obsijan z močnim soncem? Iskanje pravih rastlin za takšne pogoje je lahko prava nočna mora, saj mnoge nežne cvetlice pod močnimi žarki hitro ovenijo, njihovi listi se osmodijo, zemlja pa se izsuši v nekaj urah.

Na srečo obstajajo prave balkonske rastline, ki sonce naravnost obožujejo. Še več: bolj ko je vroče, lepše cvetijo. Če opremljate balkon z južno ali zahodno lego, izberite eno izmed teh izjemno trpežnih vrst.

1. Pelargonije

Foto: Shutterstock Pelargonije, bodisi pokončne ali bršljanke, so z razlogom tradicionalna izbira na slovenskih oknih in balkonih. Zakaj so tako trpežne? Izvirajo iz Južne Afrike, kar pomeni, da imajo vročino v genih. Njihovi mesnati listi in stebla zadržujejo vodo, zato bodo preživele, tudi če jih kdaj pozabite zaliti.

Bršljanke so odlične za viseča korita, saj ustvarijo prave barvne slapove, medtem ko pokončne pelargonije čudovito zapolnijo prostor.

2. Dipladenije

Foto: Shutterstock Dipladenija postaja v zadnjih letih velika uspešnica poletnih balkonov. Njena prednost so bleščeči, usnjati temno zeleni listi in čudoviti trobentasti cvetovi v rdeči, rožnati ali beli barvi. Zakaj je odlična za sonce? Njeni listi so prevlečeni z voskom, ki preprečuje izhlapevanje vode. Odlično prenaša suh zrak in direktno opoldansko sonce.

Ker gre za vzpenjalko, ji ponudite oporo, lahko pa jo tudi pustite, da raste čez rob korita.

3. Milijon zvončki

Foto: Shutterstock Če obožujete videz petunij in surfinij, a se bojite, da vam bosta veter in močno sonce uničila nežne cvetove, so milijon zvončki popolna alternativa. Njihovi cvetovi so manjši, a zelo gosti, rastlina pa je precej bolj odporna proti vročini in vetru kot klasične surfinije.

Potrebujejo rahlo kislo prst in redno dodajanje železa, da listi ne začnejo rumeneti.

4. Vinke in srebrni dež

Foto: Shutterstock Vinka je izjemno hvaležna rastlina z ljubkimi cvetovi, ki cveti tudi v največji vročini in ne zahteva odstranjevanja odcvetelih delov. Če želite med cvetoče vinke vnesti nekaj elegance, pa dodajte še srebrni dež, strukturno rastlino z dolgimi, srebrnkastimi poganjki, ki obožuje sonce.

Triki za preživetje rastlin na žgočem soncu

Tudi najbolj trpežne rastline potrebujejo nekaj pomoči, ko pritisne najhujša poletna vročina. Zato:

Izberite večja in globlja korita, saj se v majhnih posodah zemlja hitro pregreje in izsuši. Več kot je zemlje, dlje bo zadrževala vlago.

Korita z vodno rezervo so odlična investicija za balkone, obrnjene na jug, ker imajo rastline stalni dostop do vode na dnu korita.

Nikoli ne zalivajte sredi dneva, saj lahko kapljice vode na listih delujejo kot povečevalno steklo in povzročijo opekline.

