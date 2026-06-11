Kako se znebiti bramorjev na vrtu?

Spomladi z ljubeznijo posadite mlade sadike solate, paradižnika in kapusnic, naslednje jutro pa vas na vrtu pričaka grozljiv prizor. Sadike so polegle, ovenele ali prerezane tik nad korenino. Če ste ob tem opazili še značilne rove v prsti, ni več dvoma: vaš vrt je napadel bramor.

Bramor (Gryllotalpa gryllotalpa) je eden najbolj nezaželenih gostov na zelenjavnem vrtu. Čeprav gre za fascinantno bitje s sprednjimi nogami, prilagojenimi za kopanje, lahko njegova požrešnost v kratkem času uniči mesece vašega truda. Kako torej zaščititi svoj pridelek? Spodaj predstavljamo najučinkovitejše ekološke in naravne metode, kako se znebiti bramorja enkrat za vselej.

1. Naravna past s pivom

Bramorji so, podobno kot polži, veliki ljubitelji piva. Vonj po kvasu jih neustavljivo privlači, kar lahko izkoristite v svoj prid. V tla blizu njihovih rovov vkopljite jogurtov lonček ali plastenko z odrezanim vrhom, rob posode naj bo poravnan z ravnijo prsti. Posodo do polovice neto napolnite s pivom, ki bo ponoči pritegnilo bramorje, ti bodo padli v past in se utopili. Zjutraj past preprosto izpraznite in ponovite postopek.

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2. Olje in milnica za nujne primere

Če veste, kje je vhod v bramorjev rov (gre za luknjo v velikosti palca), lahko uporabite naslednjo metodo. V vedro vode zmešajte nekaj žlic ekološkega detergenta za posodo ali nastrganega naravnega mila ter dodajte nekaj kapljic jedilnega olja, to mešanico pa nalijte neposredno v rov. Milo in olje bosta bramorju onemogočila dihanje skozi kožo, zato bo v nekaj minutah zmeden zlezel na površje, kjer ga lahko ročno odstranite.

3. Koristne nematode (ogorčice)

Če iščete dolgoročno in popolnoma naravno rešitev, ki ne škoduje ljudem, domačim živalim ali rastlinam, so koristne nematode (Steinernema carpocapsae) idealna izbira. To so mikroskopski organizmi, ki jih kupite v specializiranih vrtnarskih trgovinah. Zmešate jih z vodo in zalijete vrt. Nematode aktivno poiščejo ličinke škodljivcev, kot so bramorji, vstopijo vanje in jih uničijo. Najboljši čas za nanos je pozna pomlad ali zgodnja jesen, ko so tla topla in vlažna.

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4. "Smrdljive" rastline

Bramorji imajo izjemno občutljiv voh in nekaterih vonjav ne marajo. S pametnim mešanim sajenjem rastlin jih lahko odvrnete od svojega vrta. Med rastline, ki delujejo kot naravni odganjalci, spadajo žametnice oziroma tagetesi, krizanteme, česen in čebula.

5. Jesenska in zimska preža

Bramorji obožujejo toploto, zato zimo najraje preživijo v toplih kupih hlevskega gnoja ali komposta. To njihovo navado lahko jeseni, okoli oktobra, izkoristite za končni udarec. Na vrtu izkopljite jamo, globoko približno pol metra, in jo napolnite s svežim konjskim ali govejim gnojem. Pred napovedano zmrzaljo jamo odkopljite in gnoj razgrnite po površini vrta. Bramorje, ki so se zatekli na toplo, bo uničil mraz.

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Preventiva: kako preprečiti namesto zdraviti

Tudi če bramorjev na svojem vrtu še niste srečali, to ne pomeni, da jih nikoli ne bo. Z nekaj preventivnimi ukrepi se lahko zavarujete.

Rahljanje tal: Bramorji ne marajo motenj. Redno okopavanje vrta spomladi uničuje njihove rove in gnezda z jajčeci.

Zaščita sadik: Ob sajenju okoli stebla sadike pod zemljo namestite zaščitni obroč iz odrezane plastenke ali tulca toaletnega papirja. To bo bramorju preprečilo dostop do nežnega stebla.

Privabite naravne sovražnike: Ježi, krti, ptiči (še posebej škorci) in krastače so naravni plenilci bramorjev. Ustvarite jim prijazen kotiček na robu vrta.

Boj z bramorjem zahteva potrpežljivost. Najboljše rezultate boste dosegli s kombinacijo metod: nastavite pivske pasti za takojšnje zmanjšanje njihovega števila, posadite žametnice za preventivo in spomladi zalijte vrt s koristnimi nematodami. Vaš vrt vam bo hvaležen, pridelek pa bo varen.

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